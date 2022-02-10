Амга станет одним из обладателей первого в республике автоклуба

Амгинский наслег прошел отбор в качестве получателя субсидии из госбюджета на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов РФ — сообщает UlusMedia

Субсидия выделяется в рамках национального проекта «Культура». Как отмечает Министерство культуры и духовного развития республики, программа реализуется в Якутии впервые.

Общая сумма финансирования составила более 4700000 рублей, в том числе 4685 тыс.руб из средств федерального бюджета и 47 тыс.руб из средств республиканского бюджета. Также дополнительно к этим средствам привлечено софинансирование из средств МО «Амгинский наслег» на сумму более 1500000 рублей.

«Очень рады, что смогли пройти конкурсный отбор и стали победителями. Эта победа – результат совместной, трудоемкой работы министерства культуры и духовного развития, администрации Амгинского наслега и Дома народного творчества, коллектив которого под руководством Петра Кулаковского является одним из самых идейных, талантливых и активных. Считаю, что культура в селе должна всегда иметь поддержку, поэтому из года в год стараемся делать всевозможное для развития культурной жизни жителей Амги. Автоклуб у нас будет на основе «Газели», надеюсь, что он будет успешным и востребованным среди ТОС, организаций и общественников. С автоклубом мы сможем проводить выездные культурные мероприятия в любых точках нашего села и даже за его пределами. Выражаем благодарность министру культуры и духовного развития

республики Юрию Степановичу Куприянову за возможность усилить мобильность нашего дома народного творчества и коллективу министерства за поддержку и тесное сотрудничество», — прокомментировал глава Амгинского наслега Михаил Артемьев.

Также глава Михаил Алексеевич добавил, что в этом месяце будет подписано соглашение администрации Амгинского наслега с Министерством культуры о получении субсидии на приобретение передвижного многофункционального культурного центра. Автоклуб – это специальный автотранспорт на основе «Газели» или «Камаза», оборудованный разборной сценой, световым и звуковым оборудованием.

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