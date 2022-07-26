Амга – новый район реализации газа от СТНГ



Одной из стратегических задач Линейно-производственного управления магистральных газопроводов компании «Сахатранснефтегаз» является расширение рынка сбыта баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ), который граждане активно используют для бытовых нужд. Например, для приготовления пищи на природе или в дачных условиях.



«В рамках реализации задачи, поставленной генеральным директором Алексеем Колодезниковым в марте прошлого года, Линейно-производственное управление магистральных газопроводов значительно расширило географию реализации газа в баллонах для населения. Недавно мы начали работать в Амгинском районе. Буквально за несколько дней мы реализовали более пятидесяти баллонов в пяти наслегах улуса», — сказал начальник Управления Владимир Заровняев.



Отметим, что под понятием «реализация газа в баллонах» подразумевается целая логистическая и организационная цепочка работы производственно-технической группы по переработке газа Якутского газоперерабатывающего завода.

Газ в баллонах из Якутского газоперерабатывающего завода на специальном автотранспорте доставляется в заречные районы и развозится по наслегах. Реализация СУГ в баллонах производится путём обмена на пустую тару-баллон.

В целом реализация СУГ в баллонах производится в Якутске, Покровске и Нижнем Бестяхе.

