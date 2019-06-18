Амга-2019. Билеты на открытие и закрытие Игр народов Якутии уже в продаже

С 3 по 8 июля 2019 года в с. Амга Амгинского улуса состоятся VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия).

На главном спортивном событии четырехлетия участие примут более 3000 спортсменов из 35 районов Якутии. Соревнования пройдут по 16 видам спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини – футбол, легкая атлетика (адаптивный спорт) и волейбол сидя (адаптивный спорт), пляжный волейбол, аэробика.

Как сообщили организаторы, билеты на торжественное открытие и закрытие Игр уже в продаже.

4 июля 2019 г. в 20:00 ч. — Торжественное открытие (стадион «Амма-Олимп» с. Амга)

7 июля 2019 г. в 20:00 ч. — Торжественное закрытие (стадион «Амма-Олимп» с. Амга)

Билеты приобретайте на сайте https://tesserus.com/

Справки по приобретению билетов по телефону: 8 (4112) 42-04-27