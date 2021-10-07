Американский виртуоз и российские музыканты выступят в Якутске

18.10.21 18:30 КЦ «Сергеляхские огни» Филармония Якутии приглашает на концерт «Романтика джаза». В Якутске выступит трио в составе: Рональда Бейкера – виртуозного исполнителя на трубе и певца (США), Виктора Дюдяева (контрабас), Дмитрия Стрелянного (ударные инструменты) под руководством Алексея Черемизова – известного петербургского джазмена, пианиста и продюсера, на счету которого сотрудничество с такими звездами мирового джаза, как Гейл Петтис и Шарон Кларк, Жан-Лу Лоньон, Сибель Кесе, Билл Сакстон и многими другими. Стоимость билета 1000 — 2000 руб. Действует «Пушкинская карта».

Источник: Филармония Якутии

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