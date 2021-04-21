Американский тепловоз Caterpillar проходит испытание в Якутии

Растущие объемы перевозок грузов по инфраструктуре ЖДЯ заставляют искать новые пути увеличения провозной возможности, в том числе и за счет применения более эффективных способов обеспечения тягой грузовых поездов.

По информации генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия ШИМОХИНА в компанию «Железные дороги Якутии» прибыл тепловоз 2ТЭ3250 производства PROGRESS RAIL железнодорожного дивизиона компании CATERPILLAR для прохождения тестовых испытаний и демонстрации технологий. Данный тепловоз под № 0001 построен для опытной эксплуатации в России с применением самых передовых технологий. Он собран в Чикаго, оттуда по железной дороге прибыл на побережье Тихого океана, затем морем — до Владивостока и снова по рельсам — уже в Якутию. Здесь ему предстоят испытания в экстремальных условиях Севера.

«Наша компания планирует провести полномасштабные эксплуатационные испытания данного тепловоза с учетом местных условий работы. В ходе испытаний будет продемонстрирована двухтопливная технология, т.е. работа тепловоза на дизельном топливе и газе. Такая технология позволит сократить выбросы твердых частиц в атмосферу, существенно снизить расход дизельного топлива на тягу поездов», — сказал Василий Шимохин.

Ход испытаний будет проходить при сопровождении научно-исследовательских институтов, которые совместно с якутскими железнодорожниками подготовят замечания и предложат варианты решения для эксплуатации в суровых северных условиях.

На данном этапе машиной довольны все, особенно экипажи. Все обслуживание проходит через бортовые компьютеры. У тепловоза просторная кабина, созданы условия для комфортной работы. И самое главное – это технические параметры машины, которые значительно превосходят аналогичные характеристики существующих тепловозов. Это и мощность локомотива, сила тяги при трогании с места и длительного режима, максимальная тормозная сила, передовая система управления асинхронным тяговым приводом EMD, которая позволяет осуществлять плавное замедление с высоких скоростей движения, превосходная вписываемость в кривые с обеспечением низкого износа гребней колёс и др.

«Чтобы управлять таким тепловозом, нужно пройти переквалификацию, но каких-то особых сложностей переучивания нету. Машина многие вопросы решает сама. Человек нужен только для контроля и наблюдения, а также для подтверждения некоторых команд», — отметил начальник локомотивной службы Шухрат ТАШПУЛАТОВ.

Одной из главных преимуществ зарубежного локомотива является способность работать на смеси топлива, состоящей из 20% дизельного топлива и 80% газа. За счет этого эксплуатация обходится значительно дешевле и минимизирован вред для экологии. Одной заправки должно хватать на 5-6 тысяч километров.

По результатам испытаний на основе замечаний якутских железнодорожников в конструкцию будут внесены изменения, а уже после наладится совместное производство подобных машин на территории России.

«Если данный тепловоз покажет свою работоспособность и подтвердит предполагаемую эффективность в наших северных условиях, то мы будем использовать такие двигатели. Более того, мы начнем сборку таких тепловозов у себя в локомотивном депо станции Алдан. Это производство будет пока с небольшой локализацией. Рамы будут изготавливаться в России, кабина сейчас разрабатывается отечественная на одном из заводов. Те детали, которые мы сами не сможем изготовить, будут закупаться за рубежом, но со временем максимально будет замещение отечественными аналогами. Уже есть соответствующие предложения от российских предприятий, которые будут производить часть оборудования. В будущем производство деталей и сборка будет осуществляться в рамках депо ст. Алдан. Мы планируем, что со временем этот интересный экологический проект будет работать и на нашей дороге и в целом на территории России, потому что здесь собраны интересные решения, которые мы накопили за много-много лет работы здесь в условиях севера»,- поделился планами Василий Шимохин.

Объемы перевозок грузов по железной дороге Беркакит-Томмот-Якутск с каждым годом растут. При условии успешных испытаний внедрение на инфраструктуре ЖДЯ современного тепловоза позволит в будущем обеспечить перевозки возрастающих объемов грузов на десятилетия вперед.