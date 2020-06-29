Американская актриса Елена Корнилова: С удовольствием снимусь в якутском кино!

Наш сегодняшний гость — Елена КОРНИЛОВА, якутянка, работающая в кинобизнесе в США. Елена снимается в американских фильмах, сотрудничает с мировыми знаменитостями, является членом жюри на кинофестивалях. Обо всем этом – в эксклюзивном интервью для Sakhalife.ru.

— Елена, расскажите немного о себе, откуда вы родом, чем занимались на малой родине?

— Я родилась в Ленске, там училась, участвовала в театральных постановках. После победы в конкурсе пародий меня начали звать на городские выступления, а в 13-14 лет я вела несколько выпусков подростковой ТВ-передачи на местном телеканале.

В 16 лет переехала учиться в Москву. Училась на журфаке, но параллельно активно ходила на кастинги, участвовала в съемках, побеждала в различных кино- и музыкальных конкурсах, в 2014 г. получила роль на ТНТ в шоу » Comedy Club».

— Как попали в Америку? В какой город вначале прибыли, чем там занимались?

— Я решила продолжить развивать свои актерские навыки, и поступила в Консерваторию исполнительных искусств Лос-Анджелеса. А по окончании получилось, что начала очень много сниматься в различных проектах в главных ролях, работать с достаточно известными режиссерами, другими кинопрофессионалами.



— Помните, как пришли на свой первый кастинг? Каковы ваши впечатления от первых съемок?

— Мой самый первый кастинг… если правильно помню, это были кастинги в «Фабрику звезд» и «Народный артист». Я уже ничего не помню, кроме того, что стояла часами на морозе зимой и ждала своей очереди, а ради другого кастинга ездила в Питер. Да, на самом деле, есть, что вспомнить (смеется).

И помню самые первые съемки в Лос-Анджелесе. Нужно было добраться из одного района в совершенно противоположную часть города. Пока я ждала такси, поставила сумку с гардеробом рядом с собой (там было все: обувь, одежда, специально подобранное белье), а когда приехала машина, я забыла сумку. И только когда мы уже подъехали к месту съемок, спустя полчаса, я поняла, что ее нет! Тут мы с водителем разворачиваемся, мчимся обратно, мне неловко, звоню продюсеру, говорю, что опаздываю, думаю, какой же это позор, самый первый день, и уже опаздываю, о Боже! И, когда мы приехали обратно, я выскакиваю и вижу свою сумку, стоящую на том же месте у дороги. И самое смешное, что в ней было все на месте, кроме… белья, это и смешно, и одновременно я была очень благодарна, что это мимо проходил не воришка, а наверное, какой-то извращенец, хотя мне спокойнее думать, что это была девушка с таким же размером (смеется). После этого я уже кое-как вспоминала свои реплики. Это был стресс, но все закончилось хорошо!

— Удалось ли поработать со знаменитостями?

— Да, я имела честь участвовать в проектах достаточно известных режиссеров и продюсеров. Мне повезло поработать на одной площадке с некоторыми звездами, такими, как Кевин РИЧАРДСОН из Backstreet Boys, Пейтон ЛИСТ, Шон МЕНДЕС, Джастин ТИМБЕРЛЕЙК и великолепный Том КРУЗ.

— Каким своим фильмом вы гордитесь больше всего?

— Есть один фильм, называется “Конец”, это драматический и абсолютно не бюджетный фильм, но в нем мне довелось применить свои драматические навыки, и конечно, это очень субъективно, но мне кажется, мне очень хорошо удалось передать переживания, боль и силу моего персонажа.

— Что бы посоветовали юным якутянам, которые тоже мечтают попасть в зарубежные фильмы?

— Если именно в зарубежные, то в первую очередь, нужно владеть языком, как можно лучше, просто тогда больше вариантов и возможностей. И вообще лучше знать языки тех национальностей, которые вы можете играть. В нашем случае, хорошо бы знать китайский. А помимо этого, конечно же, изучать различные актерские техники, быть профессионалом, уметь находить возможности и иметь финансовую “подушку безопасности”.

— Чем занимаетесь, помимо съемок?

— Я также участвую в жюри различных кинофестивалей, проведением мастер-классов, пением. Недавно начала изучать режиссерское мастерство.

— Не поделитесь со своими планами, не хотите ли сотрудничать с якутским кино?

— Да, конечно, с удовольствием поработаю в якутском кино. Я очень рада, что наше кино развивается. И прекрасно понимаю, что это происходит, благодаря большим усилиям и просто искренней любви к кино у сегодняшних якутских режиссеров и продюсеров.

Страница Елены КОРНИЛОВОЙ на киносайтах: https://www.kinopoisk.ru/name/4017920/

https://imdb.com/name/nm7190937/