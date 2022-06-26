Американцам запретили делать аборт

Половина штатов США запретят прерывание беременности: либералы в ярости. Об этом сообщает МК.RU

Пока Джо Байден занимается сплочением западной коалиции против России и в помощь Украине, в самой Америке творятся сногсшибательные дела, разделяющие страну. Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. Теперь половина американских штатов собирается запретить искусственное прерывание беременности. Либеральная же общественность бьет тревогу, а контролируемые демократами штаты обещают помочь с абортами женщинам из республиканских регионов.

Ожидается, что на больших участках юга и среднего запада США аборты будут запрещены или же на них будут введены строгие ограничения, что вынудит пациентов, желающих пройти процедуру, потенциально преодолевать сотни миль или делать аборты самостоятельно дома.

Такие запреты, вероятно, коснутся 41% женщин репродуктивного возраста в США и сильнее всего ударят по молодым, бедным, черным и коричневым женщинам и людям, у которых уже есть дети.

Новое историческое решение, вероятно, вызовет в США новые протесты и митинги, а также усилит дебаты внутри штатов и между штатами об абортах. Шокирующее решение также может свести на нет промежуточные выборы в ноябре.