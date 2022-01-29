Амбулаторный центр в «Триумфе» принял за два дня тысячи людей

За два дня работы амбулаторного центра на базе комплекса «Триумф» принято 3806 человек. Сейчас центр работает в штатном режиме, разделены потоки пациентов, установлены терминалы электронной очереди на входе и на приеме врачей. Об этом сообщила главный врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, руководитель центра Алена Никитина, сообщает ЯСИА.

«График работы амбулаторного центра — с 8 до 20 часов ежедневно, без выходных. Центр работает в штатном режиме, с соблюдением противоэпидемических мероприятий, разделены потоки пациентов, установлены терминалы электронной очереди на входе и на приеме врачей», — сообщила Алена Никитина.

Напомним, что дополнительный амбулаторный центр по борьбе с COVID-19 на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» открыли с целью разгрузить систему первичного звена здравоохранения Якутска. В последнее время, с приходом нового штамма коронавируса «омикрон», резко увеличилось количество обращений в медицинские организации. По указу главы Якутии Айсена Николаева центр был развернут в кратчайшие сроки и начал свою работу 27 января.