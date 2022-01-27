Амбулаторный центр в «Триумфе»: ответы на вопросы
ЦУР Якутии в соцсетях и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» продолжает фиксировать вопросы о новом Центре амбулаторной неотложной помощи в спортивном комплексе «Триумф». ЦУР собрал самые частые вопросы и ответил на них вместе с Минздравом республики.
— Что за амбулаторный центр? Там можно сдать бесплатный экспресс-тест?⁃ В ЦСП «Триумф» открыт амбулаторный центр для больных острыми респираторными инфекциями. Вы можете сдать анализ на коронавирус (результат через 15 минут), получить назначение на лечение и рекомендации врача, оформить больничный лист. Все в одном месте. Работа центра направлена на взрослых, имеющих признаки острого респираторного заболевания. Жителям от 60 лет не рекомендуется посещать центр.
— А анализы на ковид бесплатные для всех? Или только для тех, кто болеет?
— Если имеются симптомы ОРВИ, у вас возьмут анализ на ковид бесплатно.
Не берется анализ:
*Для лиц, контактировавших с больными ковидом и не имеющих признаков ОРВИ;
*Для проведения подтверждающих ПЦР, ИХА-тестов;
*Для лиц, прибывших на территорию республики и не имеющих признаков ОРВИ.
— Если у меня будет положительный результат, мне выдадут сразу лекарства от ковид?
— После назначения врачей там же можно бесплатно получить лекарства.
⁃ Какой режим работы амбулаторного центра в «Триумфе»?
⁃ Каждый день с 8:00 до 20:00 в две смены, без выходных.
— А если нет прикрепления в поликлинике, могут там выписать больничный?
— Обратиться в единый амбулаторный центр и оформить больничный лист может любой житель Якутска.
⁃ Не уверен, что у меня ковид. Хочу пойти провериться, но боюсь заразиться.
⁃ При входе в центр автоматически измеряется температура, есть отдельные зоны для пациентов с отрицательными и положительными анализами. Производится дезинфекция.
⁃ Можно ли привезти на осмотр ребенка?
⁃ В «Триумфе» приема детей нет. Прием детей и подростков до 18 лет ведется в РБ№1-НЦМ или нужно вызывать врача на дом;
⁃ Сколько человек задействованы в центре?
⁃ 175 человек, в том числе 40 врачей, 100 медсестер и 35 сотрудников младшего медицинского персонала. Внимание будет уделено каждому.
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