Амбулаторный центр в «Триумфе»: ответы на вопросы

ЦУР Якутии в соцсетях и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» продолжает фиксировать вопросы о новом Центре амбулаторной неотложной помощи в спортивном комплексе «Триумф». ЦУР собрал самые частые вопросы и ответил на них вместе с Минздравом республики.

— Что за амбулаторный центр? Там можно сдать бесплатный экспресс-тест?⁃ В ЦСП «Триумф» открыт амбулаторный центр для больных острыми респираторными инфекциями. Вы можете сдать анализ на коронавирус (результат через 15 минут), получить назначение на лечение и рекомендации врача, оформить больничный лист. Все в одном месте. Работа центра направлена на взрослых, имеющих признаки острого респираторного заболевания. Жителям от 60 лет не рекомендуется посещать центр.

— А анализы на ковид бесплатные для всех? Или только для тех, кто болеет?

— Если имеются симптомы ОРВИ, у вас возьмут анализ на ковид бесплатно.

Не берется анализ:

*Для лиц, контактировавших с больными ковидом и не имеющих признаков ОРВИ;

*Для проведения подтверждающих ПЦР, ИХА-тестов;

*Для лиц, прибывших на территорию республики и не имеющих признаков ОРВИ.



— Если у меня будет положительный результат, мне выдадут сразу лекарства от ковид?

— После назначения врачей там же можно бесплатно получить лекарства.

⁃ Какой режим работы амбулаторного центра в «Триумфе»?

⁃ Каждый день с 8:00 до 20:00 в две смены, без выходных.

— А если нет прикрепления в поликлинике, могут там выписать больничный?

— Обратиться в единый амбулаторный центр и оформить больничный лист может любой житель Якутска.



⁃ Не уверен, что у меня ковид. Хочу пойти провериться, но боюсь заразиться.

⁃ При входе в центр автоматически измеряется температура, есть отдельные зоны для пациентов с отрицательными и положительными анализами. Производится дезинфекция.

⁃ Можно ли привезти на осмотр ребенка?

⁃ В «Триумфе» приема детей нет. Прием детей и подростков до 18 лет ведется в РБ№1-НЦМ или нужно вызывать врача на дом;

⁃ Сколько человек задействованы в центре?

⁃ 175 человек, в том числе 40 врачей, 100 медсестер и 35 сотрудников младшего медицинского персонала. Внимание будет уделено каждому.



