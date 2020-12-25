Амбулаторный центр диагностики COVID-19 открыт в Якутске

В столице Якутии в круглосуточном режиме начал прием посетителей амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на COVID-19. Он создан на базе Якутской городской больницы № 3.

«Алгоритм оказания первичной помощи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию изменен начиная от начала исследования до лечения. В нашем Центре посетители с признаками коронавирусной инфекции могут сдать анализ и пройти КТ-исследование. После обследования врач примет решение поместить пациента о дальнейшем лечении пациента. Круглосуточно, посменно будут работать около 24 сотрудников. При этом поликлиника продолжает работу в штатном режиме, а для посетителей Амбулаторного центра устроен отдельный вход», — рассказала главный врач Светлана ДАВЫДОВА.

При наличии медицинских показаний к госпитализации пациент будет доставлен специальным транспортом больницы в инфекционное отделение для прохождения лечения. При показании к амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендации, а также необходимые лекарственные препараты. В дальнейшем корректировать лечение и выдавать лекарства будет врач поликлиники по месту жительства пациента.

Якутская городская больница № 3 полностью оснащена необходимым оборудованием, КТ-аппаратом, имеется своя клинико-диагностическая лаборатория, штат врачей. Амбулаторный организован по всем требованиям Роспотребнадзора, разделен на «чистую» и «грязную» зоны с отдельными входами для медперсонала и пациентов.

Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения нового коронавируса регионам рекомендовал минздрав России.