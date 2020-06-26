Амбициозный якутский стартап выходит на международный рынок

В век информатизации и онлайн маркет-плейсов выход на международный рынок становится закономерным этапом для любой компании, которая ищет пути расширения своего бизнеса.

Перспективный стартап, использующий технологии дополненной реальности в книгах, одна из первых IT-компаний-резидентов «Технопарка «Якутия» — компания «МультиДиТек» начала продвигать свой продукт на внешнем рынке.

Идейный вдохновитель и автор проекта Таисия Тарабукина родилась, живет и работает в Якутске. Окончив Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специализации «Антикризисный управляющий» и «Радиотехник», она вернулась в родной город и открыла IT-компанию по разработке сайтов и мобильных приложений.

По мере профессионального и личного роста, команда заинтересовалась проблемой падения интереса к чтению у современных детей. Решение проблемы и идею для бизнеса они увидели в компромиссе между книгами и мобильными гаджетами. Проект «Smart Books Live» — это интерактивные книги, которые «оживают» в детских руках с помощью мобильного устройства. Книжки «МультиДиТек» не только развлекают детей анимированными картинками, но и стимулируют их читать.

Главное преимущество продукции «МультиДиТек» заключается в интерактивном контенте, дополняющем текст. В некоторых случаях ребенок может узнать полноценную историю только от анимации, что побуждает его изучить книгу.

Процесс производства налажен без участия посредников, силами команды из пяти человек. Издаются произведения на якутском, русском и английском языках.

Книги с дополненной реальностью представлены не только на республиканском рынке. Выход на международный рынок стал возможным благодаря участию в программе «выращивания», которая представляет из себя комплекс мер, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства производственного сектора в целях повышения уровня их технологической готовности, конкурентоспособности, а также их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Для участия в программе «выращивания» Центра «Мой бизнес» компания прошла отбор и квалификационную оценку, по итогам которой была сформирована индивидуальная карта и план мероприятий для дальнейшего развития компании.

В рамках программы, «МультиДиТек» оказывается всесторонняя поддержка в реализации и продвижении продукции: учредители и сотрудники проходят программу повышения компетенций, продукция приведена к необходимым требованиям и сертифицирована, благодаря чему, книги могут быть представлены на мировых площадках. Запущена маркетинговая компания, непрерывно оказывается информационная поддержка, а также ведется тендерное сопровождение.

Компания получила международный сертификат качества, который позволяет распространять и продавать книги с дополненной реальностью в 30 странах мира. В том числе открылась возможность сотрудничества с федеральными сетями – «Детский мир», «Бубль-Гум», «Карусель», «Лента», «TOY.RU». А книга «The Dolphin Way» получила в Канаде престижный приз «The Great Idea Awards», учрежденный ассоциацией News Media Canada. И это только начало пути:

«Мы выставлены на площадках международного интернет-магазина «Wildberries» и «Amazon». Наши книги все-таки больше связаны с IT-технологиями и выход в интернет-пространство был весьма важен для нас. Для того, чтобы разместиться на электронной торговой площадке любая продукция должна пройти сертификацию. Что мы и сделали. Здесь хотелось бы выразить благодарность Центру «Мой бизнес». Нам помогли пройти все лабораторные исследования и получить сертификаты о том, что продукт «МультиДиТек» соответствует всем стандартам и может быть запущен в массовые продажи. Эти документы дают право реализовать наши книги при помощи других торговых сетей. В целом, хотелось бы добавить, что мы благодарны, что стали частью «Wildberries» в такой период, и наши клиенты смогут покупать наши книги удаленно», – отметила Таисия Тарабукина.

На данный момент команда планирует укрепиться в торговых сетях Якутии, расширить присутствие на российских маркет-плейсах, а также серьезно заняться экспортом:

«Потихоньку выходим за пределы республики, появились в Ozon.ru. В скором времени книги будут доступны в интернет-магазине «Республика», в онлайн магазине «Утконос», мы будем работать со всеми крупными маркетплейсами. Наши основные покупатели в США и Канаде — это наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Поэтому для них интерфейс на русском языке не является проблемой. Но если мы хотим выйти на полноценный экспорт нам необходимо адаптировать на английский язык само приложение. Мы плотно работаем с Центром поддержки экспорта при ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)». Они здорово помогают экспортоориентированным предпринимателям, также они могут помочь в размещении на площадках Amazon и Alibaba», — рассказала о своих планах издатель.

Мы в свою очередь желаем компании дальнейшего роста и успешного освоения новых маркет-плейсов.