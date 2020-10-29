Амбициозные планы администрация Якутска

29 октября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Рассмотрены вопросы развития ЯПАК и ход исполнения программы по поддержке предпринимательства.

Первый вопрос – «О деятельности МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» за 9 месяцев 2020 года, о планах на 2021 год и перспективах развития». Информация Валерия Домотова, директора предприятия.

Предприятие находится в тяжелом положении. Упал пассажиропоток и, соответственно, выручка. Убыток составляет 55 млн рублей и до конца года может удвоиться, что будет ниже показателей 2019 года. Все это из-за эпидемиологической обстановки. Плюс кредиторская задолженность 86,9 млн рублей, включая 9 млн. по налогам и сборам. И это несмотря на то, что в 2020 году предприятие получило 39 млн рублей субсидий на финансовое оздоровление.

Теперь предприятие просит возмещения выпадающих доходов, новые автобусы, оборудование. Зарабатывает на перевозке медиков, ищет другие способы.

Депутатов прежде всего интересует – какие меры предпринимаются для оздоровления стратегически важного для города предприятия?

Выяснилось, что сейчас ЯПАК собирается войти на 8-й городской маршрут. Всего для нормальной работы на одном маршруте должно быть 15-20 автобусов. Также есть планы на новый маршрут Якутск-Бердигестях.

Председатель постоянной комиссии, депутат Алевтина Эверстова спросила: почему только один маршрут, надо смотреть шире, взять несколько маршрутов, а если не хватает автобусов, то привлекать частников.

С ней согласился заместитель главы Якутска Георгий Гаврильев. Также он сказал, что есть планы по приобретению автозаправочной станции, тогда газ будет отпускаться почти в два раза дешевле.

Алевтина Васильевна напомнила, что вопрос АЗС поднимался еще в прошлом году, но ничего не произошло.

Также Георгий Гаврильев сказал, что «есть планы по увеличению доли городских пассажирских перевозок до 30%. Это повлияет на увеличение доходной базы города. Объемы перевозок надо увеличивать». Видимо, такова позиция окружной администрации Якутска.

Депутат Александр Яковлев спросил: рассматривается ли увеличение тарифа на перевозки?

Валерий Домотов ответил, что тарифы не будут повышаться, если повысится возмещение выпадающих доходов, ведь рыночная цена существенно выше применяемой.

Депутат Владислав Теппор заметил, что можно было бы зарабатывать на междугородних перевозках до Алдана, Вилюйска.

Директор ЯПАК ответил, что все зависит от Минтранспорта республики. Пока объявлен конкурс до Намцев. Чтобы получить дальний маршрут, нужно соблюсти много условий для безопасных перевозок.

Депутат Марианна Андреева спросила, что случилось с перевозками до Покровска?

Валерий Домотов посетовал, что частники, демпенгуя, вытеснили с маршрута.

На что Георгий Гаврильев заметил, что вход на сформированный рынок всегда проходит стадию сопротивления. На городском маршруте она будет, возможно, еще жестче. «Вы должны быть готовы к этому», — сказал Георгий Игоревич.

Кстати, курирует транспорт в ОА другой зам – Евгений Григорьев.

Депутаты внесли предложение – до очередного заседания комиссии 19 ноября внести в стратегию развития ЯПАК озвученные предложения и предоставить на рассмотрение. Также народные избранники отметили, что ЯПАК нужен городу. И очень важен вопрос безопасности перевозок.

Второй вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развития туризма в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Дмитрия Туприна – начальник отдела Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма.

В 2020 году уточненный план – 5,16 млн рублей. Освоение – ноль. В том числе ноль по подпрограммам: «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса», «Поддержка и развитие туризма», «Развитие потребительского рынка и услуг». Все планируется освоить в 4 квартале.

Алевтина Эверстова заметила, что средства поддержки, конечно, очень незначительны, ранее было по 80 млн рублей.

Александр Яковлев предложил выслушать предложения предпринимателей. Они бы послужили основанием для увеличения финансирования поддержки. Данное предложение принято.