Амбициозная Стратегия Якутии в образовании глазами участников августовского совещания

На днях в Якутии прошло традиционное августовское совещание работников образования и науки. Педагогичсекая общественность обсудила амбициозную задачу, поставленную главой республики — в течение пяти лет войти в ТОП-15 в сфере образования. SakhaLife в лице Маргариты ВИНОКУРОВОЙ, педагога и журналиста, кандидата педагогических наук, посетил это мероприятие. Автор сделала подборку экспертных мнений.

Нынешнее Августовское совещание было посвящено такой объемной теме как «Консолидация в образовании: новые модели и механизмы». Так как она объединяет всех, кто так или иначе причастен к образовательному процессу в целом.

А это не только многотысячная армия педагогов-практиков, но и родители, и руководители различных предприятий, независимо от форм собственности и, конечно, учащиеся и воспитанники. Видимо, в связи с этим большой зрительный зал Культурного центра СВФУ, рассчитанный на 600 посадочных мест, был заполнен до отказа. Аудитория чутко реагировала на выступления на пленарном заседании.

Спикерами выступили руководители РС (Я): председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ, председатель Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ, профильный зампред правительства Ольга БАЛАБКИНА, ректор СВФУ Анатолий НИКОЛАЕВ, первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ, приглашенные гости из-за пределов республики. С основным докладом выступил министр образования Владимир ЕГОРОВ. Чтоб облегчить усвоение материала присутсвующим, на большом экране транслировались слайды и инфографика. Стоит отметить, что Владимир Анатольевич не в первый раз столь тщательно готовится к выступлению. На январьском совещании 2019 года министр тоже очень наглядно при помощи цифр и моделей сопроводил свое выступление. Нам ли, педагогам, не знать, насколько важны наглядные пособия? Наряду с демонстрацией достигнутых рубежей и положительной динамики в области образования и науки, министр обозначил основной посыл:

«Перед всеми работниками образования поставлены новые задачи. Мы должны становиться для детей друзьями и наставниками, направлять, раскрывать их потенциал. Основной механизм развития нового образовательного пространства — реализация национальных проектов. Они направлены на то, чтобы повысить конкурентоспособность нашего образования, а его основная цель – воспитание гармонично развитой личности. До 2024 года мы должны попасть в число 15 лучших субъектов, поэтому нам предстоит «пятилетка» качества образования».

Таким образом перед педагогической общественностью как всегда поставлена извечная задача: повысить качества обучения и воспитания подрастающего поколения якутян, а для достижения этой цели надо объединить все усилия, т.е. консолидироваться...

На следующий день с участниками большого августовского совещания педагогической общественности традиционно встретился глава республики. Айсен НИКОЛАЕВ прежде всего поблагодарил всех педагогов за большой труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения юных якутян. И далее Ил Дархан мощно мотивировал пелагогов Якутии: “Год назад на Августовском совещании 2018 года я представил своё видение качественных перемен сферы образования. Ключевые задачи на пятилетие конкретизированы в моем ноябрьском Указе «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)». Ряд важных вопросов мы обсудили с вами на Январском совещании. Из общения с людьми в районах и городах республики, из ваших сегодняшних выступлений я вижу, что все мы чётко понимаем необходимость перемен в организации образования и уже делаем определённые шаги в этом направлении. Наши действия, безусловно, идут в рамках Национального проекта «Образование». Это развитие инфраструктуры — строительство детских садов и школ, цифровизация образовательных учреждений, модернизация системы дополнительного и среднего профессионального образования, создание в республике единой культурной, оздоровительной среды для воспитания наших детей. Работа ведётся многоплановая. В целом, надо сказать, что есть уже хорошая динамика, но есть и направления, где необходимо нам ускоряться, усиливать работу. Широкое обсуждение многих вопросов, я понимаю, прошло за два дня в рамках Августовского совещания, по его итогам будут приниматься абсолютно конкретные решения. Также главой поставлены ряд задач, которые необходимо решать уже в этом учебном году, а именно: чтобы Якутия стала по-настоящему прогрессивным регионом, должно меняться все наше общество. Перемены нужны в сознании и взглядах каждого из нас. Ключ к этим переменам — передовые знания. Нам всем надо учиться, начиная от главы республики и до воспитанников детских садов! Важно создать условия для того, чтобы раскрыть свои способности, свой талант мог каждый ребёнок, каждый якутянин. Достигнем ли мы такой высокой планки, напрямую зависит от вовлеченности не только педагогической и научной общественности, но и бизнеса, инженерного и технологического сообщества, представителей культуры, спорта — всего нашего общества. Только вместе, сложив уникальные компетенции, опыт и энергию, мы создадим условия для успеха наших детей — будущего Якутии!».

На такой вдохновенной ноте завершилась работа традиционного и главного совещания педагогической общественности РС(Я), которое дало старт новому учебному году.

Меняется время, его вызовы. Цифровой, информационный и стремительно меняющийся ХХI век ставит новые задачи перед подрастающим поколением. Учителя, родители, общественность должны понять это и объединить услия, чтобы как можно гуманнее, демократичнее помочь детям достичь высоких результатов, создавая при этом наиболее благоприятные условия.

После совещания, на которое съехались представители педагогов и руководители образовательных учреждений со всей республики, я поинтересовалась мнением участников.

Первый, кто охотно поделился своим мнением — директор Сунтарского политтехнического лицея Олег Константинович СОСИН.

Уважаемый Олег Константинович, я слушала ваше выступление на пленарном заседании августовского совещания. Как я поняла у Вс было много конкретных предложений. Пожалуйста озвучьте некоторые из них.

Олег Сосин: Консолидация всех возможностей системы образования России в настоящее время направлена на достижение двух ключевых задач. Это повышения качества образования с целью вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В законе об образовании РФ-273 Ф3 дано определение образования «Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства». Как видно из определения, само понятие «образование» состоит из трех основных компонентов: обучение, воспитание, развитие способностей и интересов. Компоненты этой триады я бы расставил по значимости следующим образом: воспитание, развитие способностей и интересов каждого ребенка и на третьем месте — обучение. В современной системе образования основными критериями качества стали результаты ЕГЭ и ОГЭ. Отсюда появляется неверное понимание сути образования и соответственно требование к усилению подготовки к этим экзаменам, через «не могу», «не хочу» и «не понимаю» со стороны ребенка. Подготовка через зубрежку, репетиторство, через принуждающую мотивацию. Через негативное воздействие на здоровье ребенка, особенно его психики, создает негативное отношение к образовательному процессу с его стороны. Национальный проект «Образование», все его направления должны решить множество проблемных вопросов, в том числе, в части организуемых нами образовательных процессов в образовательных учреждениях, это создание условий для формирования вариативного и прогностического мышления, это формирование эстетических компетенций, и это правильно.

Развитие личности, интересов, способностей детей, любознательности, фантазии, воображения, творческих начал, формирование воли, силы духа, стрессоустойчивости, умения общаться, трудолюбия, ответственности, мотивация на саморазвитие и т.д. в результате все это должно дать качественное образование, в том числе естественным образом повлиять на результативность, качество того же ЕГЭ. Признанный всем человечеством самый гениальный человек планеты А. Эйнштейн сказал: «Воображение важнее чем знание». Лишь человек, наделённый воображением может создавать что-то новое, делать открытия, творить, быть конкурентоспособным, говоря современным языком. Как, какими критериями определить эти и другие важные компетенции, которыми должен овладеть ребёнок — задача гораздо более сложная, чем показатели ЕГЭ. Ещё сложнее — создание такого образовательного процесса, благодаря которому каждый ребёнок вне зависимости от его способностей, уровня развития, характера был бы успешным человеком. Видел бы динамику развития своего характера, был бы успешным человеком, видел бы динамику своего развития, умел бы и желал бы себя развивать, и были бы созданы возможности для его развития.

Образовательный процесс, состоящий из основного и дополнительного, должен стать единым, интегрированным этими двумя ветвями сферы, процессом. Вообще, дополнительным эта очень важная часть целостного процесса образования названа неправильно. Если на урочных занятиях очень сложно индивидуализировать образовательный процесс, то занятия по интересам и способностям действительно являются занятиями индивидуального развития. Так и должен он называться. Дополнительный — это синоним второстепенности. Отсюда и появляется отношение к нему как к второстепенному, неважному, особенно у финансовых структур. Правильным действием государства является то, что на каждого ребёнка выделяется 10 часов в неделю в виде дополнительных занятий по интересам и способностям детей. Для получения качественного эффекта от этого очень важного начинания необходимо следующее:

— Материально-техническая база не только в сфере дополнительных образовательных учреждений, но и в самих образовательных учреждениях. Как одно из таких начинаний можно отметить, что с этого года по всей России создаются кабинеты «Точка роста» в предметной области «Технология», «Информатика», оснащаются кабины по ОБЖ, началась работа по создании детских технопарков «Кванториум». Нужно создавать учебно-производственные мастерские, кабинеты допрофессиональной и профессиональной подготовки. К этой работе нужно, оформив это на законодательном уровне, привлекать будущих работодателей всех форм собственности, т.е. должна появится система дуального образования в общеобразовательных учреждениях. А закон должен быть таким, чтобы работодатели были заинтересованы в этой совместной работе, не только в финансовом плане, но и в плане морального поощрения государством, общественностью. Желание быть оценённым, получить признание является действенным стимулом как для отдельного человека, так и для предприятий, организаций. Если какое- то предприятие на своей базе или на базе образовательного учреждения оборудует кабинет по профилю своей деятельности, выделит мастера производственного обучения или наставника, то это будет одним из проявлений консолидации общества в деле развития образования в деле экономического, социального развития государства.

— Решение кадровых вопросов: ученик в процессе своего обучения должен иметь возможность поиска путей своего развития, должен иметь возможности найти себя, определить свои способности, возможности, проблемы, найти ту область своего развития, где он наиболее успешен и где ему интересно этим заниматься. То есть, нужна более широкая возможность у образовательного учреждения для создания условий для обеспечения индивидуального учебного расписания, плана ученика в общем и дополнительном образовании.

Так, уже с 1992 года, со дня основания Сунтарского политехнического лицея-интерната, понимая это, а также учитывая, что ребёнок учится сегодня и сейчас и не может ждать, когда будут созданы те или иные условия его развития, стали практически хозяйственным способом создавать различные структуры лицея. Так мы организовали обучение учебным предметом в одну смену. Чтобы образовательный процесс для конкретного ребёнка не заканчивался этой сменой, а продолжился бы во вторую половину дня по развитию способностей и интересов детей для каждого индивидуально. Построили 2 учебно-производственные мастерские, кузницу «Уус кыһата», центр дистанционного образования и новых информационных технологий («ЦДОиНИТ»), который 5 лет назад преобразовали в образовательный технопарк «Ай–Сатаа». Построили 3 спортивные площадки, ежегодно организуем по 7-10 лагерей в летний период по различным направлениям, в том числе экспедиции, лагеря по прикладному творчеству, научно- исследовательской работе и т.д. Перечень всех спецкурсов, допрофессиональной подготовки занял бы много времени. Все это дает свои результаты. Ребёнок осознано или не осознано вовлекается в этот процесс своего развития. Мы рады, что национальный проект «Образование» идет в этом направлении и приходим к выводу, что лицей на протяжении 27 лет своей истории двигался в правильном направлении.

Эта работа требует определённых педагогических кадров, штатного расписания, которое бы соответствовало созданному образовательному процессу. Поэтому не должно быть единого штатного расписания. Должно быть штатное расписание, обязательное в каждом образовательном учреждении, это психологи, соцпедагоги, библиотекари, медицинские работники, логопеды и т.д., а дальше уже исходя из профиля, типа образовательного учреждения, его интеграции в образовательную систему улуса, города, его индивидуальное штатное расписание.

Нужны мастера производственного обучения, работники культуры, научные работники, и т.д. Работающие как на постоянной основе, так и по совместительству, т.е. нужно создать систему взаимодействия системы образования с другими социальными и иными институтами.

Полагаю, министерству образования республики, ИРОиПК нужно изучить существующие практики и на основании этого, с учетом перспектив развития и проблем, начать подготовку педагогических кадров, соответствующих современным требованиям, в том числе по индивидуальному развитию детей.

Олег Константинович, Вы затронули также вопросы о транспортировке детей из отдаленных мест для участия в различных мероприятиях.

Олег Сосин: Этот вопрос очень злободневный для директоров из отдаленных мест. Транспортировка детей, соответствующая новым правилам в Республике Саха (Якутия), в целом не организована надлежащим образом.

— Нет школьных автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров на большие расстояния. Российские школьные автобусы по своему назначению межпоселковые, соответственно оборудование сидячих мест предназначено по своей комфортности на кратковременные переезды; вдоль автотрасс расстояние между посёлками в некоторых местах очень большие, до 100 км и свыше, нет гарантии технической помощи в случае поломки, что при наших холодах создаёт реальную угрозу жизни и здоровью детей, нет соответствующих гостиниц, так поток детей в некоторые дни, например, по трассе «Вилюй» составляет несколько сот человек. При низкой заработной плате трудно найти шофёров соответствующей квалификации, соблюдающих здоровый образ жизни. При перевозке детей приходится пользоваться услугами частных такси, которые работают на износ, создают угрозу жизни и здоровью детей. В связи с ужесточением штрафов с лишением водительских прав, скорее всего, от перевозки детей частные такси будут отказываться.

Мероприятий много: олимпиады, конференции, спортивные соревнования, выставки, концерты, экскурсии, обучение в Малой академии наук и т.д. Приходится устраивать детей в спортивных залах и в других неприспособленных помещениях для организации ночёвок. Дети не отдыхают, не обеспечиваются надлежащим питанием и т.д.

Ранее письма такого содержания мной были направлены председателю правительства РС (Я) Г.И. ДАНЧИКОВОЙ, председателю Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) А.Н. ЖИРКОВУ. Данный вопрос не остался без внимания. Работа была начата, но так и не получила положительного завершения.

Поэтому вношу предложение, с которым, думаю, согласятся все, в том числе учителя, ученики, родители, директора. В районах, транспортировка из которых требует ночной остановки, а дети в пути проводят 4 дня, организовывать авиаперевозки детей на все республиканские мероприятия с дотацией авиабилетов, чтобы для этой категории пассажиров билет стоил не дороже тарифа наземного транспорта. А также, в бюджеты образовательных учреждений внести районирование на финансовые затраты, связанные с выездами педагогических работников на курсы, профессиональные мероприятия, осуществления перевозок учебно-наглядного оборудования, учебников, проезда в отпуск. Первейшее назначение школы, учителя, родителя, общества, государства состоит не в механической передаче знаний, а в развитии способностей, интересов, таланта, воображения, силы воли, интеллекта, души подрастающего поколения. У каждого ребёнка должна быть своя траектория развития. Будущее образования за этим и очень правильно, что мы идём в этом направлении, согласно Национальным Проектам.

На этом большом педагогическом совете совещались не только учителя школ и представители специальных учебных заведений, но и работники дошкольных образовательных учреждений. Известно же, что если до трех лет ребенку не заложить первичные основы элементарных знаний и умений, то уже, как говорится, начинается перевоспитание. Я предложила молодому педагогу, воспитателю детского сада “Лингва” Евгении Михайловне ОЛЕСОВОЙ поделиться своим впячатлением.

Евгения Михайловна, пожалуйста расскажите о своем участии на этом совещании…

Евгения Олесова: Я впервые присутствовала на таком собрании. Вообще у меня специальность технолог-конструктор, но прошла переподготовку и работаю воспитателем, в декабре будет три года как работаю в этой должности. Узнала о пленарном совещании от Ассоциации молодых педагогов РС(Я). Оказывается со всех дальних уголков из нашей республики приехали столько педагогов, директоров и т.д. Мне понравилось сама атмосфера, почувствовала торжественность, его масштабность. Я почувствовала себя так, как будто нахожусь на празднике педагогов, где собрались только лучшие профессионалы нашей республики. Познакомилась с различными выставочными материалами, это мне пригодится в будущем. Как я поняла, на пленарном собрании много говорилось о том, как повысить качество образования. Но была удивлена тем, что педагогов из ДОУ было очень мало. Первый президент Михаил Ефимович начал своё выступление с просьбы поднять руки педагогам, которые представляют дошкольное образование. И из полного зала подняли руки только 10-15 человек. А это очень мало, так как участников совещания было где-то около 600 человек… Можно сказать, что дошкольное образование было представлено недостаточно… А ведь мы являемся первой ступенькой образования. Как мне кажется, педагоги ДОУ должны вплотную вместе работать со школой. Выявлять направленность, способности еще с детского сада и эту информацию передать в ту школу, куда пойдет учиться дошкольник. Чтобы в начальныз классах учителя уже понимали, каких первоклассников они принимают на обучение. Ведь и мы — воспитатели, занимаемся созданием и формированием всестороннего развития познавательных интересов, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовкой к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечением безопасности жизнедеятельности дошкольника. А школа, в свою очередь, продолжает начатое нами… Дает прорасти семени, посеянном нами, чтобы ребёнок раскрылся как бутон, стал успешным, образованным и конкурентоспособным, нашёл себя в этой жизни и самореализовался. Мне очень понравилось что в рамках августовского собрания для молодых педагогов были организованы круглые столы, где они могли пообщаться и вносить свои предложения, которые Ассоциация молодых педагогов РС(Я) в свою очередь, по итогом круглого стола передала министру образования. А также понравилось, что в рамках этого августовского собрания для молодых педагогов была проведена проектная сессия «Трансформация образования: взгляд молодых». Где мы, молодые педагоги, написали проекты, два из которых были представлены министру.

Поблагодарив собеседницу я братилась с тем же вопросом: “послесловие к авгстовскому совещанию” к опытному директору городской школы №18 Алексею Кузьмичу ПЕТРОВУ.

Алексей Кузьмич, вы являетесь директором, скажем так, далеко не элитной школы. В недавнем прошлом школа, которая находится не в центре города, а в отдаленном поселке геологов, обрела новое здание. Как обстоят у вас дела накануне учебного года? Какие позитивные изменения чувствуете в связи с Национальным проектом в области образования?

Алексей Петров: Спасибо, уважаемая Маргарита Егоровна, что обратились ко мне с таким вопросом, так как нас не очень-то жалуют СМИ (смеется). Я бы так начал: Нацпроект «Образование» — приступаем к реализации. В январе 2019 года в России по указу президента РФ Владимира Путина началась реализация национального проекта «Образование», предусматривающего развитие системы образования до 2024 года по 10 направлениям. Глава государства отметил, что нацпроект должен «обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого человека». Цели проекта – обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. А Указ №190 главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития образования Республики Саха (Якутия)» ставит важные задачи в сфере образования. Реализация Стратегии значительно расширит возможности для предоставления качественного современного образования всем учащимся республики. Отмечу с большой радостью от имени всех учащихся и родителей нашего микрорайона, что мы в рамках Национального проекта получили прекрасное здание школы, оснащенное всем необходимым. Это отмечу особо.

Во-первых: Проект «Цифровая образовательная среда». Этот проект направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Так вот, уже почти год в каждой школе работают по электронным дневникам и журналам. Наша школа укомплектована современным учебным оборудованием, все классы оснащены интерактивными программно-аппаратными комплексами. В школе имеется кабинет робототехники, актовый зал, кабинет музыки, кабинет психологической релаксации. У каждого учителя своё оборудованное рабочее место, где есть доступ к высокоскоростному интернету. У школьников есть возможность посетить интернет — библиотеки, музеи, экскурсии. Они участвуют в онлайн-конкурсах, олимпиадах, посещают уроки, вебинары различных учебных центров. В школе имеются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. Учителя и обучающиеся показывают опыты, ставят эксперименты, делятся наработанным с коллегами, учениками из других школ. Провели мастер-классы, открытые уроки, выступили на курсах, семинарах 18 педагогов (49%).

Проект «Успех каждого ребенка» — призван воспитывать гармонично развитые и социально ответственные личности. В нем заложено создание системы поддержки талантливых детей ещё со школьной скамьи. Это, в первую очередь, дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей. Такие ребята и сегодня не остаются без внимания. Они участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разных уровней. Свои способности дети сегодня развивают в Центре детского творчества, детско-юношеской спортивной школе, детском технопарке «Кванториум», летнем лагере, а также на секциях и кружках, которые работают при школе.

Учителями нашей школы ведется подготовка к участию предметных конкурсов. Много участников по русскому языку, программированию, математике, окружающему миру (нач. классы-олимпиада сайта Учи.ру), «Английский язык» в городском конкурсе ISE Spelling Bee, «Математика» (олимпиада «Заврики»), «Литературное чтение» (международный игровой конкурс «Человек и природа»), обучающиеся 1 классов заняли 2-3 место на 2 Республиканской общепредметной олимпиаде среди 1 классов, по робототехнике на муниципальном уровне ученик 2б класса БОРИСОВ Вова получил диплом 2 степени, Баю ПАТРИЧИЯ (4 кл) заняла 3 место на городском чемпионате по решению математических задач, ТАРАКАЕВА Алина (3б), ЗИНЧЕНКО Мария (4а класс) заняли 1 и 3 место на олимпиаде Восточно-сибирского лицея «Эрудит русского языка». Школа гордится своим учеником 2 б класса ВАСИЛЬЕВЫМ Артуром, который является призером, чемпионом Дальневосточного, Всероссийского, международного чемпионатов по игре в шахматы. На Международной Scratch-олимпиаде по креативному программированию дипломом международного уровня за 2 место награжден БУРНАШЕВ Захар (6 класс), регионального уровня за 2 место ЧИСТЯКОВА Надя (8 класс).

Далее, Проект «Учитель будущего» предполагает не просто повышение квалификации, а непрерывное развитие учителя. Проект отмечается как ключевой, так как в его основе лежат повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и возможностей для их самореализации, разработка новых форматов карьерного роста, отражающих их профессиональные успехи. За 2018-2019 учебный год наши педагоги прошли курсы повышения квалификации на базе АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II», АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения квалификации», Межрегионального образовательного Тумэр Форум, семинаре победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России», ЦМКО МО и науки РС(Я), Приволжского межрегионального центра повышения квалификации профподготовки и др. 25 педагогов (68%) образовательного учреждения. В нашей республике ежегодно проводятся различные конкурсы профессионального мастерства учителей. За прошлый учебный год 7 молодых учителей заняли 2 место в отборочном туре молодых профессионалов республиканского конкурса «Олимп». На республиканском конкурсе «Серебряный пеликан» учитель физкультуры ПОПОВ В.А. стал победителем номинации «Лучший урок», на республиканском конкурсе «Я и мой наставник» учителя биологии и химии СТЕПАНОВА С.С., ОКОНЕШНИКОВА В.В. стали номинантами конкурса «Лучший проект». В общем количестве приняли участие на профессиональных конкурсах 30 чел. (77%), из них на школьном — 9 (23%), республиканском – 13 (33%), всероссийском — 6 (15%), международном — 1(2%).

Ну, и в послесловии скажу, что результаты реализации Проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества образования. Об этом и шел разговор и широкое обсуждение на августовском совещании. И консолидация, т.е. объединение усилий всех в этом направлении залог достижения качественного образования.

В рамках августовского совещания на разных секциях были рассмотрены ключевые параметры, содержание, стадия реализации, перспективы реализации проекта, ключевые риски региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» и «Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования для детей до 3 лет» Национального проекта «Демография» и т.д. Поэтому мы также обратились за комментариями к представителям общественности и дополнительного образования. Варвара Васильевна ФИЛИППОВА, заместитель директора по учебно-методической работе ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», канлидат филологических наук наш следующий собеседник.

— Варвара Васильевна в рамках совещания было много различных мероприятий. Расскажите о вашем участии…

Варвара Филиппова: На августовском совещании — 2019 Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» провел работу площадки дополнительного образования.

На августовском совещании в выступлении главы Якутии Николаева А.С. говорилось о том, что «назрели организационные изменения ‒ учитель должен обучать качественно», и для этого в Якутии появится центр повышения непрерывного профессионального мастерства педагогических работников, поэтому проведённые нашими методистами курсы повышения квалификации по сопровождению обучающихся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и круглый стол с подписанием соглашений и стратегической сессией с муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования, на наш взгляд, будут способствовать выходу региона в число 15 лучших по качеству образования в РФ. Также стоит отметить, что во время встречи с представителями министерства образования и науки РС (Я) на площадке молодых педагогов и во II Республиканской летней школе молодых педагогов «Школа компетенций» участники подняли вопросы, касающиеся создания условий для работников образования, особенно в арктический районах, и отрадно, что глава Якутии поддержал данную тему утверждением программы обеспечения жильем «Учитель Арктики». Согласно установке Николаева А.С. по реализации на территории Якутии национального проекта «Цифровая экономика» в рамках августовского совещания состоялась презентация проекта по внедрению цифровой среды в образовательные организации и программы IT школы А.М. Илларионова на базе ОУ. Считаю, что в Якутии через данные проекты ускорятся темпы социально-экономического развития, а благодаря теме августовского совещания по консолидации в образовании общественность обсудила важные темы по проблемным вопросам в системе, участники для себя вывели определенные выводы и решения по дальнейшей работе, а в республике приняты решительные меры по ускорению и усилению работы над повышением уровня жизни наших граждан. От решения проблем в образовании – к уровню высоких стандартов!

Поскольку термин “консолидация” в переводе с латинского языка на русский обозначает: объединение, сплочение, интегрция и т.д. то на совещание были приглашены наряду с педагогами и представители родительской общественности.

Конечно же, приводим мнение участницы Круглого стола для родителей от организатора Музея матерей при ОК Профсоюзов РС(Я), члена ЯРО “Матери России” Маргариты Константиновны ПЕТРОВОЙ, зслуженного работника образования РС(Я):

Маргарита Петрова: В этом году тема Августовского совещанния затронула всех и действительно показала консолидацию всех государственных и общественных структур. Сегодня проблема будущего наших детей, внуков волнует каждого. Перед учительством и обществом поставлена сложная задача и даны ориентиры на будущее. Глава РС(Я) А.С.Николаев поставил задачу войти в числе 25 лучших в өобласти образования в РФ. Это очень сложная задача. Я думаю, что для улучшения качества образования и в социально-экономическом развитии республики большую роль играет Человек. Поэтому большие инвестиции надо вкладывать в будущее человека, вернее на развитие личности ребёнка с малых лет, как будущего гражданина, компетентного специалиста, семьянина. Ведь ещё классики говорили, что только в семье ребеное может пройти первое общение, социализацию и первые навыки и умения закладываются в семье. Поэтому нужна любящая, дружная крепкая семья. Не секрет, что у нас ежегодно разводятся 54-56% семей, всё это расхолаживает развитие общества. При разводе семьи расстраивается психика ребёнка, ребёнок теряет опору в жизни, чувствует отсутствие поддержки со стороны родителей и это мешает его развитию. Для улучшения качества образования нужно уделить большое внимание семье. Именно семья является фундаментом формирования гражданина, патриота своей родины, хорошего семьянина. Гармонически развитого, интеллектуально и духовно богатого, высококвалифицированного, компетентного специалиста нового времени можно воспитать только в содружестве семьи, школы и общественности. Председатель ЯРО “Матери России РС(Я)” Прасковья Петровна БОРИСОВА также в своем выступлении обратилась к министерству образования, призывая уделить особое внимание этому вопросу. Как общественная организация мы проводим большую работу в этом направлении, проводим курсы Школы ответственного родителя, совместно с ИРОиПК в Верхнеколымском, Сунтарском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Верхоянском, Горном, Амгинском, Верхневилюйском улусах и в Якутске.

Выслушав мнение педагогов городских и центральных образовательных учреждений, мы обратились за комментарием к исполняющему обязанности начальника управления образования Эвено-Бытантайского улуса, который входит в число Арктических улусов, к Маргарите Ивановне СИЗЫХ.

Маргарита Ивановна, в последнее время общественность бударажил слух о сокращении, да еще о ликвидации малокомплектных сельских школ во исполение Постановления №202 Правительства республики от прошлого года, которая вызвала социальную напряжённость в селе. Тут уж не о консолидации общества идет речь, скорее наоборот. А как на самом деле обстоят у Вас дела с этим вопросом?

Маргарита Сизых: В последнее время очень активно обсуждается траектория развития образования в республике по повышению качества образования. На августовском совещании, как и в прошлом году Ил Дархан А.С. Николаев четко озвучил своё видение в сфере образования. В целом, на данный момент уже ощущаются многоплановые перемены, где ключевым основополагающим документом является ноябрьский Указ «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)». Нас, конечно, очень порадовала отмена 202-го постановления правительства республики от прошлого года, которая вызвала социальную напряженность в селе. Ведь каждый ребенок, независимо от места проживания, должен быть обеспечен качественным дошкольным, начальным, основным общим и средним общим образованием. Недопустимо закрытие школ или детских садов в сельской местности, тем более в северных арктических зонах. В нашем улусе малокомплектные школы работают как и прежде. Хотя мы проживаем от центра далеко, но стараемся по мере возможности принимать участие в наиболее важных совещаниях РС(Я). Так, 22-23 августа мы приняли участие в работе республиканского совещания работников образования в Якутске. В эти два насыщенных дня обсуждались очень актуальные для нас темы, прошли содержательные курсы повышения квалификации, а также практические площадки, направленные на реализацию участия в национальных проектах. Мы с радостью можем сообщить, что в нашем улусе по нацпроекту «Современная школа» 20 сентября на базе МБОУ «Саккырырская СОШ им. Р.И. Шадрина» торжественно открываем Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста», где оборудование полностью обеспечивается за счет государственного бюджета. На данный момент выполняются организационные мероприятия. Также с 2020 года МБОУ Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова включается в нацпроект «Цифровая образовательная среда», где также будет выделяться техническое оснащение. По нацпроекту «Успех каждого ребенка» с прошлого года участвуем в проекте «Проектория», с этого года реализуем участие в проекте «Билет в будущее», которые направлены на профориентацию обучающихся. На базе МБДОУ Саккырырского детского сада «Хаарчаана» с 2016 года реализуем КМЦ (консультативно-методический центр), который направлен на социально-психологическую и педагогическую поддержку родителям с детьми дошкольного возраста. С сентября этого года принимает статус Служба ранней помощи семьям с детьми от 0 до 3 лет, в ИРОиПК отдельно проведено КПК где обсуждались организационно-методическую и основу деятельности центров по консультативной помощи родителям. Также немаловажной первоочередной задачей в сфере развития образования является строительство школы на 220 мест в п. Батагай-Алыта, которое начато с 2018 года, в рамках национального проекта «Образование». Ведь развитие инфраструктуры системы образования является основным фактором для создания условия для развития образования.

Но для обеспечения качества образования есть проблемы с кадрами. Например, у нас уже второй год стоит кадровый вопрос, в МБОУ «Кусурская СОШ им. И.Н. Слепцова» отсутствует учитель английского языка, а ведь не за горами 2022 год, где наши дети будут сдавать третий обязательный предмет по ГИА – английский. Поэтому для нас это острая проблема. И возобновление программы обеспечения жильём педагогических работников в Арктической зоне «Учитель Арктики», предложенная Ил Дарханом, является выходом из положения, мы полностью поддерживаем эту инициативу. Действительно, как говорил А.С. Николаев в своем выступлении, школа должна выполнять свою основную и главную задачу: качественно учить детей! Но для этого необходимо создать условия и обеспечить одинаковые стартовые возможности для всех участников образовательного процесса, независимо от места жительства. Каждая школа, особенно в сельской местности, является важным социокультурным центром. Особенно касаемо развития школ различных типов, в нашем районе МБОУ «Кустурская школа имени И.Н. Слепцова» является агрошколой, также с 2018 года имеет филиал «Кочевая школа». Ил Дархан очень верно подметил, что в республике есть множество различных школ , но не все решают задачи экономической направленности, статус даёт им лишь дополнительное бюджетное финансирование, и предложенные новые подходы развития практикоориентированного агротехнологического профиля общего образования сформировали бы новую элиту выпускников — специалистов современного, технологичного агропромышленного комплекса Якутии.

И в завершение хочется отметить, что залог интеллектуального развития и творческого успеха ребёнка – его здоровье как ключевой фактор. Поэтому обеспечение здорового питания — неотъемлемая часть организации в учебном процессе. У нас в районе около 75% обучающихся является детьми из многодетных малоимущих и малообеспеченных семей, а действующая господдержка в 35,5 рублей недостаточна для полноценного питания. Надеемся, что и на уровне республики, и на уровне муниципалитета данный вопрос будет решён в пользу наших детей. Как говорил первый президент М.Е. Николаев на пленарном выступлении, работники образования выполняют очень важную миссию для развития государства в целом, и для этого мало просто системно выполнять те или иные задачи, надо всецело отдаваться и жить жизнью детей! Работа, которая начата и проделывается в улусе в сфере образования, подтверждает, что программа августовского совещания для нас очень актуальна и необходима для дальнейшего роста и развития образования. Безусловно, поспособствует нам, работникам образования района, эффективно и успешно реализовать нацпроекты на муниципальном уровне.

Как видно из комментария Маргариты Ивановны Сизых, есть нерешенные вопросы в глубинке и прав Айсен Сергеевич, который отметил в своем выступлении на итоговом совещании: “В этой связи сегодня поручаю правительству республики вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении программы обеспечения жильём педагогических работников в Арктической зоне и назвать эту программу «Учитель Арктики». Механизмы обеспечения жильём педагогов, особенно молодых специалистов, предлагаю проработать и органам местного самоуправления. Также поручаю министерству образования и науки в рамках данной программы «Учитель Арктики» разработать меры поддержки для выпускников педагогических факультетов вузов и педагогических колледжей, впервые устраивающихся на работу в образовательные организации в арктических улусах республики. Острая нехватка квалифицированных учителей, текучесть кадров — одна из ключевых проблем малокомплектных и малочисленных школ, особенно в труднодоступных и отдалённых районах. Именно для этих школ необходимы особые подходы к организации их деятельности, включая оплату труда педагогов. Министерству образования и науки, органам местного самоуправления, организаторам образования на местах надо внедрять более эффективные механизмы повышения качества образования в малокомплектных и малочисленных школах республики. В том числе путём создания образовательных комплексов, кураторства школ–локомотивов над более слабыми школами. Главная наша задача — это преодоление разрывов между результатами обучения в школах независимо от их комплектности и месторасположения, доступность современных, передовых знаний для всех детей Якутии без исключения”.

За комментариями мы обратились и к депутатам Госсобрания (Ил Түмэн) Елене Христофоровне ГОЛОМАРЕВОЙ и Феодосии Васильевне ГАБЫШЕВОЙ, которые непосредственно курируют данные вопросы.

Елена Голомарева: Айсен Сергеевич, глава РС(Я) учел рекомендации круглых столов Августовского совещания работников образования. Для Арктических районов восстановил Программу обеспечения жильём, выезжающим на работу по дефицитным специальностям, все это будет в рамках программы «Учитель Арктики». Обрадовало субсидирование авиабилетов учащимся, выезжающим на школьные олимпиады. Много лет обсуждается возможный переход учительства в категорию госслужащих. Мы стоим на страже будущих поколений страны. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения кадрами. В связи с обсуждением Стратегии устойчивого развития Арктической зоны внести в стратегию пункт: «Один год работы зачесть как 1,5 года работы. У силовых структур работа в арктических районах засчитывается один год, как за два года». С совещания учителя уехали, позитивно настроенные.

Обеспечение жильем учителей, особенно в отдаленных поселках, освободить от арендной оплаты за жилье – это самый больной вопрос. В Оленекском, Анабарском районах решениями представительных органов, эти расходы заложены в местные бюджеты. Обратили внимание на низкую зарплату молодых учителей, от 20 тысяч рублей. На что депутаты ответили, что будет сделан мониторинг по районам. Айсен Сергеевич отметил ещё одно направление работы: “На школы, где показатели ЕГЭ низкие, будут назначены кураторы от научной среды”.

Феодосия Габышева: Я улетаю в командировку в Москву. Но где бы ни были, служим профессии, миссии. В порту встретила начальника Абыйского управления образованием Прокопия Валерьевича УНАРОВА. Обсудили инициативы Ил Дархана Айсена Николаева и проекты «Учителя Арктики», «Дети Арктики» для комплексного решения проблем и перспектив. Надо восстановить подъёмные, проездные, жильё молодым учителям, разработать и внедрить подготовку команд для работы в условиях Арктики без возрастных ограничений, повысить компетенции учителей, разработать особые ТЗ по федеральному проекту «Земский учитель»; здоровое питание детей, отдых и их разностороннее развитие. Пусть эти проекты компенсируют суровые условия и создадут равные возможности для всех. В Год консолидации, при поддержке стратегических партнёров: культуры, спорта, науки, бизнеса, общественных объединений, попечителей и меценатов-будут ощутимые результаты.

Обзор итогов Большого совещания работников педагогической общественности в предверии нового учебного года хочу завершить заключительным словом министра образования и науки РС(Я) Владимира Анатольевича Егорова: