Алёна Атласова поздравляет с Днём защиты детей

Дорогие якутяне!

От имени постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства и от себя лично поздравляю с самым добрым и светлым праздником – Днем защиты детей!

Дети – самое дорогое, что есть в жизни человека, это будущее каждой семьи, каждого рода. Ответственность родителя в том, чтобы дети росли счастливыми, окруженные заботой, любовью и лаской. В особом внимании нуждаются дети, оставшиеся без родительской заботы, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наша обязанность помогать им, оградить от ударов судьбы, сделать все, чтобы подготовить их к взрослой, самостоятельной жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто вносит сегодня вклад в дело защиты детского благополучия. Всех, независимо от должности, возраста, профессии, кто сегодня стоит на страже защиты семьи и детства.

Глава Якутии Айсен Николаев неоднократно называл задачи по защите семьи и детства, традиционных семейных ценностей приоритетными для Республики Саха (Якутия) и эти задачи нашли отражение в многочисленных указах, поручениях.

В числе знаковых законодательных мер – принятие изменений в Конституцию Республики Саха (Якутия), закрепивших обязанности государства создавать условия для всестороннего развития детей, способствовать повышению качества семейного воспитания, принятие нормативных правовых актов, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.

В Якутии у детей есть возможность получить качественные знания, развиваться физически и духовно, реализовать свои творческие способности. Все больше внимания мы уделяем их гармоничному развитию, безопасности и сохранению здоровья.

Сегодня в республике реализуются и совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми, внедряются новые меры поддержки, способствующие сохранению и повышению рождаемости. Благодаря системной государственной политике демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) характеризуется положительными тенденциями. За первые 4 месяца 2022 года – Года Матери в Якутии – родились более трех тысяч детей, и наша республика занимает лидерские позиции по уровню рождаемости на Дальнем Востоке.

Необходимо отметить, что в Республике Саха (Якутия) семейные ценности всегда служили основой нравственного благополучия общества и фундаментом успешного развития.

Пусть детство наших детей будет счастливым и защищенным, окруженным теплом и заботой. Пусть будет много детских улыбок.

С праздником!

С уважением, Алена АТЛАСОВА,

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства,

Координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья»