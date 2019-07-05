Алтайская сказка, или история о том, как Мама года стала Леди Евразии

Необыкновенным, незабываемым, сказочным стал конец июня 2019 года для нашей землячки Ольги СИМОНОВОЙ. Её имя уже известно многим алданцам и якутянам благодаря участию в национальном конкурсе «Миссис Россия Мира 2018», где она завоевала звание «Мама года» и заставила узнать о небольшом якутском городе Алдане Россию. А это лето подарило Ольге возможность превратиться, словно в сказке, из «Мамы года» в королеву «Леди Евразия 2019»…

Всероссийскому интернациональному проекту «Леди Евразия» уже 4 года, традиционно он проходит летом в Горном Алтае. И это не просто конкурс красоты, как всегда уточняют организаторы, – здесь ценится весь спектр личностных, семейных, творческих, общественных достижений участниц. В этом году в нём приняли участие жительницы Тюмени, Ярославля, Якутии, Новосибирска, Новосибирской области, Бийска, Бердска, Барнаула, Иркутска, Ангарска, Владивостока, Горно-Алтайска, Маймы. Единственной представительницей Якутии стала Ольга Симонова. Проект, по её словам, сразу привлёк внимание, и она откликнулась на приглашение. Во-первых, побывать на Алтае, окунуться в его волшебную атмосферу, почувствовать энергетику было заветной мечтой Ольги, а во-вторых, организаторы обещали насыщенную программу помимо самого конкурса, которая включала фото- и видеосессии, всевозможные мастер-классы разных специалистов (этнопедагогика, ораторское искусство, сценическое движение), знакомство с народными традициями – это ли не приманка для пытливого совершенствующегося ума! На семейном совете, решающий голос в котором принадлежал старшему сыну Никите – выпускнику-2019, было решено, что выпавшим шансом маме нужно непременно воспользоваться, несмотря на то, что ей придётся пропустить другой тоже немаловажный праздник – выпускной сына. К слову, Никита за отличные результаты, научные и спортивные достижения и активное участие в общественной жизни гимназии и города был награжден в числе других блестящих выпускников города мэром Алдана почётной грамотой и золотым изделием, а родители – благодарственным письмом за достойное воспитание сына.

Решено – сделано: и Ольга с младшей дочуркой Златой, серьёзно подготовившись, вступили в борьбу за звание «Леди Евразия».

Первый тур включал в себя презентацию о своем городе и регионе и творческую визитку «Я счастливая жена и мама». Из видеоролика, подготовленного Ольгой, жюри, участницы и гости конкурса узнали о красоте и щедрости якутской земли, воспетой её поэтами, о небольшом золотоносном городе, основанном на ручье Незаметном… О себе и своей большой дружной любящей и любимой семье Ольга поведала в стихотворении собственного сочинения, а потом достойно выдержала все вопросы конкурсной комиссии о своей профессиональной и общественной деятельности. Остроумно отшутившись от традиционного вопроса о том, как ей удаётся оставаться в такой превосходной форме и всё успевать, будучи мамой пятерых детей, она даже заслужила похвалу организаторов, которые были уверены, что Ольга точно запомнилась жюри.

Второй тур, финальный, состоялся на сцене Национального театра Республики Алтай. Здесь участницы сначала должны были продефилировать с флагом своего города, потом – в национальном костюме и в заключение представить творческий номер. Ольга предстала в национальном чувашском костюме (в её жилах течёт кровь этого тюркского народа) собственного дизайна, пошитым золотыми руками алданского мастера Надежды Мурашовой, за что Ольга ей безмерно благодарна, как и Изабелле Лень, поставившей им с дочкой танец «Калинка-малинка», которым мама и дочка блеснули на сцене в завершение своего выступления. Ольга очень переживала за свою четырехлетнюю принцессу: как она справится с волнением на большой сцене? Но Злата оказалась на высоте, держалась естественно и непринужденно. Дочурка вообще ни на шаг не отходила от мамы, став ей настоящей опорой и поддержкой. Она искренне была уверена, что её мама – королева, обязательно победит. Так и оказалось! Первое место и звание «Первая Леди Евразии 2019» — у Ольги Симоновой из города Алдана!

Настоящим самопреодолением стало для Ольги участие в экстрим-туре, специально устроенном для участниц конкурса. По выпавшему жребию, участницы должны были сплавляться по реке Катунь или взбираться на вершину горы с проходом через висячий мост. Волею судьбы наша героиня стала скалолазкой. А потом ещё и поднялась над красотами Алтая на параплане, во что сама до сих пор с трудом верит…

Мы искренне поздравляем Ольгу и её семью с теперь уже интернациональным признанием её красоты и таланта быть любящей и заботливой мамой, ведущим специалистом, другом и женой – настоящей Женщиной. «Быть женщиной и жить любя./ Светить и озаряться светом. / И тратить целый век себя… Какая честь в призванье этом!» — эти строки поэтессы Людмилы Щипахиной точно о героине нашей почти сказочной истории.