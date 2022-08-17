АЛТАН — золотая школа для юных якутян

3а 30 лет индекс человеческого развития Якутии поднялся с 44 места на 15-й в РФ. И он заметен в стремлении развивать технологии умной экономики.

Энтузиазм первого поколения развиваторов Арсена Томского — inDriver, Алексея и Афанасия Ушницких -MyTona осваивал новую сферу бизнеса на свой страх и риск. И их независимый бизнес в потоке выезжающих оказался вне России.

А свято место пусто не бывает, если, наконец-то, обратят внимание, что же важное мы теряем. Руководство республики и Председатель правительства РФ М. В.Мишустин, посетив Якутию на один день, обратили внимание на юную компанию IT “АЛТАН».

Её основатели — Осипов Дьулустан и Ноговицын Иван, выпускники Республиканского лицея. В 2017 году они, будучи однокурсниками- физиками СВФУ, создали кружок по робототехнике. И эта направленность на EdTech является самой привлекательной особенностью АЛТАНа. Они обучают детей азам информационных технологий, основываясь на экологических, культурных особенностях Якутии. Так, они показали Премьер-министру игру учащихся по поиску алмазов на фоне Ленских столбов.

Интересно сочетание имён: Дьулус — стремись, Алтан — медь, из неё делают провода для передачи сигналов по микросхемам, а в тюрских, монгольских языках «алтан» означает золото. И основатели стремятся создать золотую школу для юных якутян.

И их локальная мечта стала масштабироватся такими же педагогами IT. Ковидные годы подтолкнули к расширению сети дистантобучения. Заключили договор с IT -парком г.Казани. Сформулировали свою миссию: стать глобальной компанией в сфере EdTech.

И тут невероятный шанс — одобрение самого Председателя правительства РФ! Словно благоволение Вечно Синего Неба.

Я знаю Дьулуса со студенческих лет. По инициативе его Учителя, д.ф-м.н. И.И.Шамаева, продолжателя педагогического стиля Народного Учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, мы организовывали семинары для молодёжи Сибири «Сильные регионы — Сильная Россия». И Дьулус был в команде Якутии на семинаре в Усть-Орде в 2015 году. Мы с якутскими и бурятскими студентами поднимались на Шишкинские писаницы, нашли основу нашего Герба РС(Я), сфотографировались на выступе и у истока нашей реки Лена станцевали осуохай, спели завет Алампа «Саргылардаах сахаларбыт».

И стремление молодых развивать человеческий региональный капитал, золотой фонд народа, оказалось в поле внимания М.В.Мишустина. Пресса цитирует его слова поддержки.

И ждём. И верим. И надеемся. И волнуемся за молодых.