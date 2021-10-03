Алтай: Андрей Борисов избран лидером движения «Новая Евразия»

На Алтае состоялся III-й съезд Движения «Новая Евразия»

Евразийцы говорили о будущем Сибири, России и мира

Это замечательное событие произошло в 1 октября в Алтайском крае, на границе с Республикой Алтай, в парк-отеле «Ая», на фоне алтайских гор, близ бирюзовой реки Катунь.

В съезде приняли участие делегаты из нескольких регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Архангельской, Нижегородской, Новгородской и Новосибирской областей, Республики Татарстан и Республики Алтай, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Монголии.

В числе делегатов были: известный лингвист Сергей ПЕТРОВ, историк и телеведущий Олег ШИШКИН, политолог Алексей ДЗЕРМАНТ, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду МАМАДАКОВ, писатели Герман САДУЛАЕВ и Ильдар АБУЗЯРОВ и другие.

В своей вступительной речи ведущий съезда писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН отметил символичность собрания: «Мы проводим наш съезд в день рождения духовного лидера всех евразийцев Льва Николаевича Гумилёва. В этом году мы отмечаем 100-летие евразийской идеологии. Движение евразийцев стартовало с выхода в 1921 году со знаменитого сборника «Исход к Востоку». Одновременно 100 лет назад барон Унгерн вернул свободу братской Монголии. И скоро мы будем праздновать столетие основания ведущей евразийской державы 20 века — Советского Союза. Это великие события на временной шкале. Но для евразийцев всегда была важна и география.

Алтай — сакральное место многих народов. Именно здесь зародились первые скифы и отправились во все стороны света, на Алтае возник Тюркский каганат — мировая глобальная евразийская держава от Жёлтого до Чёрного моря — прообраз Монгольской и Российской империи, а также Советского Союза.

Поэтому значение Алтая в сакральной географии России решающее — это пуп нашей земли, центр Евразии.

Организация на Алтае Съезда Движения «Новая Евразия», а также проведение экспедиций по местам его священной географии будет иметь как политический, так и геополитический и духовный аспект.

Флаг «Новой Евразии» над Алтаем это всё равно, что флаг СССР над Северным полюсом — заявление о лидерстве идей новых евразийцев, о нашей политической и духовной миссии по объединению народов и стран б. Восточного блока и Евразии.

Безусловно появление евразийцев на Алтае не останется незамеченным, как в информационной и медийной сфере, так и с точки зрения высокой геополитики».

обратил внимание участников мероприятия Писатель и политик Захар ПРИЛЕПИН обратил внимание участников мероприятия на историческое значение съезда «Новой Евразии»: «100 лет назад появилось евразийство, затем появился Гумилев, ранее были скифы и их движение, и эсеровское движение тоже было. Все эти истории, спустя сто лет, на новом этапе стали воспроизводится иногда в точных формах, иногда в каких-то криво отображенных. Тем не менее, все эти вещи опять стали переплетаться.

Мое личное занятие политикой, мой приход и всей моей команды, на самом деле имеет внутри одну единственную самую важную подоплёку, сделать так, чтобы все эти идеи, вся эта музыка, вся эта поэзия, чтобы вся эта колоссальнейшая предыстория, не имеющая границ, стали наполнением действующей реальной Российской политики», – отметил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

«Сейчас происходит большой геополитический передел. Капитализм умирает, его смерть коснётся и нас. И никто в мире не знает выхода. Элиты смотрят на ключевых мировых игроков и пытаются понять, знает ли кто-то путь, по которому нужно идти. Мы знаем. И этот путь – евразийство», – отметил Александр КАЗАКОВ.

В своих выступлениях участники съезда говорили о роли Сибири в геополитике и экономике 21 века, об утверждении Сибири как центра России. У Движения «Новая Евразия» есть развёрнутый план переноса столицы России в Сибирь, объединяющий самые смелые геополитические концепции от Ломоносова, Руссо до Рериха и ШОЙГУ.

Много говорилось о медийной работе нового Евразийского Движения.

Лидер белорусских евразийцев Алексей Дзермант заметил, что в рамках движения «Новая Евразия» необходимо делать упор на развитие информационных ресурсов, распространяющих евразийские идеи, образовательные проекты, рассчитанные на молодежь и работу в формате «фабрики мысли», которая бы создавала актуальную повестку с учетом динамичных изменений в мире. А сеть евразийских клубов объединяла бы в рамках общей повестке представителей разных регионов и стран.

Стоит отметить, что сегодня прошла уже третья конференция движения «Новая Евразия». На первой конференции в Москве – было решено, что необходимо объединение многочисленных евразийских организаций в единое Движение. В ходе второй конференции – были зафиксированы стратегические цели и принята программа Движения. На третьем съезде – принято решение о государственной регистрации Межрегионального общественного социально-культурного движения «Новая Евразия» (с юридическом центром в городе Новосибирске), были подписаны учредительные документы и сформированы руководящие органы. Сопредседателями Совета Движения стали Павел Зарифуллин и Захар Прилепин.

Председателем Верховного Совета «Новой Евразии» избран Андрей БОРИСОВ, государственный советник Республики Саха (Якутия), основатель легендарного театра «Олонхо». Андрей Саввич приветствовал съезд и принял своё избрание словами «Служу Евразии!».

Исполнительным директором назначен известный новосибирский юрист Константин МАЛЫШЕВ.

Движение «Новая Евразия» ставит своей целью всемерно способствовать социальной, культурной, экономической и политической интеграции евразийских народов, объединённых общей исторической судьбой в державе Чингисхана, Российской Империи и СССР, при сохранении национального многообразия и всего богатства народных культур. «Новая Евразия» сосредоточит интеллектуальные усилия думающих, знающих, неравнодушных людей на создании образа будущего для России и других стран Евразии.

После официальной части конференции состоялся замечательный концерт алтайского искусства.

Старейшина музыкальной сцены Алтая, заслуженный артист России Ногон ШУМАРОВ исполнил уникальные музыкальные произведения на древних скифских инструментах.

Изысканные танцевальные номера продемонстрировали артисты государственный национальный театр «Алтам» и этно-группа Национального театра Алтая «Тюрк-кабай».

На следующий день члены Совета Евразии совершили вертолётную экспедицию на место слияния рек Чуя и Катунь.