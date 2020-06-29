АЛРОСА завершила первый этап зарыбления водоемов Якутии

Экологический центр АЛРОСА завершил первый этап зарыбления водоемов Якутии, который продолжался с мая по июнь. Водные объекты региона пополнились личинками ряпушки и пеляди, также впервые состоялся выпуск такой ценной породы рыб, как чир, в реки Вилюй и Лена.

Природоохранные мероприятия — приоритетное направление экологической политики АЛРОСА. В его рамках специалисты Экологического центра проводят масштабную работу по зарыблению рек и озер Якутии.



Экологи рассматривают возможность заключения долгосрочной программы на уровне правительства республики, где АЛРОСА выступит инвестором. Обсуждение программы планируется в сентябре 2020 года. «Зарыбление мы проводим в целях сохранения биоразнообразия в местных реках и водоемах. Благодаря проделанной научно-исследовательской работе и увеличению финансирования мероприятий, расширена география зарыбления, получена возможность проводить мероприятия не только в Вилюйском и Светлинском водохранилищах, реках Лена и Яна, но и на реках Вилюй и Марха. Также в этом году компания впервые выпустила личинок пеляди в озеро Тимир-Кюндэ», — рассказала Полина Анисимова, руководитель Экологического центра АЛРОСА.



Осенью планируется осуществить выпуск мальков осетра в реку Вилюй. Всего с мая по сентябрь 2020 года будет выпущено свыше 4 млн личинок сиговых пород рыб – чира, пеляди, ряпушки, и 65 тысяч мальков сибирского осетра. Это самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за время сотрудничества АЛРОСА с Чернышевским рыбзаводом. «Мы сотрудничаем с Чернышевским рыбоводным заводом на протяжении многих лет. Финансирование зарыбления рек увеличивается. В 2020 году сумма расходов на восполнение водных биологических ресурсов превысила 10 млн рублей. Выпуск уже проведен на реках Вилюй, Лена, озеро Тимир-Кюндэ в Верхневилюйском районе и в Вилюйское водохранилище», — отметила Алена Дьяконова, руководитель группы охраны водных ресурсов и использования недр Экологического центра АЛРОСА.



«Благодаря АЛРОСА мы пополнили маточное стадо сибирского осетра ленской популяции новыми особями. Для проведения экспедиции на устье реки Вилюй компания нам выделила вертолет. Около 100 кг сибирского осетра доставили до Чернышевского рыбзавода. Пополнение маточного стада сибирского осетра позволит увеличить объемы выпуска молоди», — прокомментировал Василий Черепанов, директор Чернышевского рыбоводного завода. По заказу Экологического центра АЛРОСА научно-исследовательский институт рыбного хозяйства ВНИРО провел работу по биологическому обоснованию выпуска водных биоресурсов в реки Вилюй и Марха. Финансирование, предоставленное компанией Чернышевскому рыбзаводу, позволило воспроизводить новый вид водного биоресурса — чир.