АЛРОСА завершила отбор заявок на финальный тур конкурса инноваций

‌АЛРОСА завершила приём заявок на завершающий тур конкурса инноваций 2020 года. В этом году было подано 36 предложений по трем номинациям: «Инновационная идея», «Инновационный проект» и «Инновационный продукт». Помимо работников АЛРОСА, в конкурсе участвуют организации РАН, российские вузы, представители малого и среднего предпринимательства и частные лица.

География участников включает Москву, Курск, Ростов-на-Дону, Павлодар (Казахстан), Архангельск, Новосибирск, Томск, Мирный, Удачный и Айхал. Заявленные проекты охватывают разные направления горнорудной промышленности: геологоразведку, открытые и подземные горные работы, промышленную безопасность, обогащение и транспорт. Среди заявителей – семь участников прошлых лет. Наибольшее число заявок впервые получили по направлению «Горные работы» – 16 предложений.

«Из поступивших 36 работ в финал вышли восемь. Среди финалистов — одно из предложений по направлению ИТ, собственная разработка автора. Есть заявка по применению совершенно нового для нас варианта гидроизолирующей крепи вертикального шахтного ствола от сторонней горно-строительной компании из Москвы. Остальные решения поступили от наших специалистов-профессионалов с опытом работы в горном производстве», — рассказала Мария Коленченко, руководитель направления по информационному сопровождению отдела планирования и сопровождения инновационной деятельности Центра инноваций и технологий.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Оцениваться будут инновационность предложения, перспективность и обоснованность внедрения в производство. Победители и призеры получат денежные призы. Общий призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей.

СПРАВКА:

Конкурс инноваций проводится в АЛРОСА с 2012 года и за это время стал важной частью Программы инновационного развития и технологической модернизации компании. Цель конкурса – раскрытие потенциала кадров компании и привлечение инновационных решений для внедрения предложений в производственные процессы от работников группы АЛРОСА, а также от сторонних организаций и частных лиц.