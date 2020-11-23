АЛРОСА завершила навигационный период 2020 года



Структурные подразделения и дочерние зависимые общества АЛРОСА завершили навигационный период 2020 года

Управление материально-технического снабжения (УМТС) АЛРОСА и дочернее общество компании «Алмаздортанс» подвели итоги завершившегося сезона.

По данным УМТС, за навигационный период всего было отгружено более 200 тыс. тонн, в том числе нефтепродуктов – около 125 тыс. тонн, или 100% плана. Оставшийся объем будет отправлен по автозимнику. Перевозка технических грузов с Усть-Кутского направления превысила план на 14%, составив более 60 тыс. тонн. Из Мохсоголлоха отгружено 49 300 тыс. тонн, или 100% плана. УМТС начало формировать объемы завоза материально-технических ресурсов в период автозимника 2020-2021 гг.

Уровни воды в прошедшую навигацию позволяли грузоперевозчикам работать с нормальной загрузкой, поэтому в Ленском речном порту ООО «Алмаздортранс» объем запланированных к переработке грузов составлял около 300 тыс. тонн – на 30 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Но на объемы перевозок существенно повлияла сложная эпидемиологическая ситуация.

«Уже в начале второго квартала мы понимали, что влияние пандемии скажется на количестве груза, объемах поставки товарно-материальных ценностей для АЛРОСА и для сторонних организаций. По этой же причине некоторые проекты были заморожены либо приостановлены. Активность стала увеличиваться в осенние месяцы, к концу навигации. В результате объем переработанных грузов составил около 80% от плана навигации 2020 года и более 93% от объемов прошлой», — прокомментировал генеральный директор ООО «Алмаздортранс» Алексей Ерёмин.

ООО «Алмаздортранс» в период навигации предлагало дополнительные услуги по хранению и доставке грузов. Это помогло привлечь дополнительных клиентов, избавив их от необходимости искать подрядчиков на каждый этап логистики. Данную практику планируется продолжить.