АЛРОСА запускает сайт о социальных проектах

АЛРОСА запускает сайт care.alrosa.ru, посвященный социальным инициативам и инвестициям компании в Республике Саха (Якутия) и других регионах присутствия.

Задача проекта – рассказать населению регионов, где работает АЛРОСА, о социальных, благотворительных и экологических проектах, о направляемых на благотворительность и развитие регионов средствах, сформировать обратную связь между обществом и специалистами, ответственными за реализацию данных проектов со стороны получателей, поддерживать диалог с представителями государственных и региональных органов власти, которые заинтересованы в актуальной информации о статусе ключевых социальных инициатив, реализуемых компанией в тесном сотрудничестве с ними.

Сейчас на сайте размещены сведения, видео и фотоматериалы о более чем 70 проектах АЛРОСА в Якутии и за ее пределами. Со временем здесь появится информация и о других инициативах, поскольку компания реализует более 500 проектов ежегодно. На странице каждого проекта опубликована информация, включающая историю реализации, детали проекта и отчет благополучателя. Также есть форма обратной связи и контакты для получения более подробной информации о проекте. Кроме этого, на новом сайте публикуются самые актуальные новости о социальной и экологической деятельности компании.

Сергей ИВАНОВ, генеральный директор АЛРОСА, сказал:

«Создавая этот портал, мы ставили перед собой несколько целей. Первое – рассказать общественности о конкретных делах, реализованных инициативах и построенных социальных объектах, которые стали возможны благодаря средствам от алмазодобычи и ответственному подходу компании. Созданные в отдаленных районах современные школы и больницы, вместо которых раньше были холодные деревянные здания, детский летний отдых, оплата лечения – для нас каждый такой проект — это повод для радости, потому что это помогает людям. Другая цель – привлечь людей к теме социальной инфраструктуры, предложить им более активное участие в этом вопросе. Каждый проект на сайте содержит отчетность и контакты ответственных лиц, а значит, каждый человек может задать волнующий его вопрос по срокам сдачи объектов, их назначению и т.п. Возможно, для кого-то такая обратная связь станет и возможностью предложить улучшения в работе социальных объектов».

По данным прошедшего в 2019 году исследования PwC, АЛРОСА занимает первое место в отрасли по социальным инвестициям, компания направляет на эти цели в среднем 3% своей выручки. В 2019 году АЛРОСА направила на социальные инвестиции 12 млрд рублей, включая пенсионные выплаты, программы регионального развития, а также корпоративные социальные программы для работников и членов их семей. Расходы на экологические мероприятия превысили 7 млрд рублей. Еще около 65 млрд рублей составили перечисления налогов и дивидендов в адрес бюджетов Якутии различных уровней.

АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).

О КОМПАНИИ

АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2019 году Компания добыла 38,5 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2019 году составила $3,3 млрд.