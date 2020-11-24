АЛРОСА заняла 2-е место в рейтинге лучших работодателей России Forbes

АЛРОСА заняла второе место в рейтинге 50 лучших работодателей России, составленном журналом Forbes. В прошлом году компания также входила в топ-10, занимая 7-е место. Forbes составляет рейтинг лучших работодателей России второй год подряд. В 2020 году помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний итоговый балл учитывал мнение экспертов, которыми выступили руководители авторитетных российских вузов, таких как РАНХиГС, РЭШ и МШУ «Сколково», и члены совета директоров издания. В этом году при составлении рейтинга Forbes особое внимание придавал благотворительной и спонсорской деятельности, а также экологической политике компаний. АЛРОСА заняла второе место в списке лучших работодателей страны по версии Forbes, набрав 63,7 балла. Расходы алмазодобывающей компании на благотворительность и поддержку местных сообществ в 2019 году, как отмечают составители, были одними из самых высоких среди участников рейтинга. С учетом пенсионных выплат и корпоративных социальных программ для работников и членов их семей социальные инвестиции АЛРОСА в 2019 году составили 12 млрд рублей. Затраты на экологические мероприятия составили 7,7 млрд рублей. АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship). Для информации: Отчет АЛРОСА об устойчивом развитии за 2019 год — ссылка