АЛРОСА за 9 месяцев трудоустроила 991 человека

АЛРОСА за девять месяцев 2020 года трудоустроила 991 человека в рамках реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность».

Вахтовым методом и на сезонные работы было принято 226 человек. Число молодых специалистов в возрасте до 30 лет, принятых в 2020 году, составило 223 человека. Из сельской местности Якутии на работу принят 121 человек. Всего за девять месяцев в АЛРОСА было принято 1834 человек.

«В рамках данной программы компания направила более 1 млн рублей на профессиональное обучение, дополнительное образование, стажировку молодых специалистов. Идет комплексная профориентационная работа для привлечения местных кадров. Продолжается совместная деятельность по сопровождению учащихся – с Политехническим лицеем, Центром дополнительного образования детей и, конечно, Мирнинским районным управлением образования», — отметила начальник службы управления персоналом Алина Пацианская.

30 января 2018 года между АЛРОСА и Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» в 2018-2022 годы. В рамках заключённого соглашения организованы и на регулярной основе проводятся различные мероприятия по трудоустройству незанятых и безработных граждан Республики Саха (Якутия), в том числе из сельской местности.