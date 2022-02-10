АЛРОСА за 2021 год трудоустроила более 3 тысяч человек

АЛРОСА в рамках реализации приоритетного республиканского проекта «Местные кадры — в промышленность» в 2021 году трудоустроила более 3 тысяч жителей Республики Саха (Якутия). На реализацию проекта в прошлом году было направлено 7,9 млн рублей, из которых 6,8 млн рублей – средства АЛРОСА.

АЛРОСА трудоустроила 3018 жителей Якутии, что почти вдвое превысило результат 2020 года. В том числе вахтовым методом и на сезонные работы приняты 745 человек, из сельской местности – 316 человек, молодых специалистов в возрасте до 35 лет – 813 человек.

Проект также включает в себя организацию программы профессионального обучения, дополнительного образования граждан и стажировку для молодых специалистов. Производственную практику в структурных подразделениях компании прошли 150 человек, в 2021 году они получили профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на базе Корпоративного университета АЛРОСА, а стажировку прошли 13 молодых специалистов.

В 2021 году заключены договоры о целевом обучении с 26 студентами образовательных организаций Якутии. По программам дуального обучения в МРТК прошли подготовку 211 студентов.

«Обеспечение достойных условий труда и устойчивого экономического роста в регионах присутствия – одна из первоочередных задач АЛРОСА. Поэтому мы продолжаем совместную работу с республикой по трудоустройству безработных граждан. Вместе с государственным комитетом Якутии по занятости населения и центром занятости по Мирнинскому району представители нашей компании на протяжении всего 2021 года проводили ярмарки вакансий, благодаря чему нам удалось удвоить результат предыдущего года. С начала реализации проекта в 2018 году мы привлекли на работу около 7 тысяч жителей Якутии», — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

«Проект «Местные кадры – в промышленность» будем масштабировать дальше, усиливать взаимодействие с крупными промышленными компаниями. К 2024 году в таких предприятиях высокооплачиваемую работу должны получить не менее 20 тысяч якутян. Уверен, что с каждым годом количество местных трудовых кадров в производственной деятельности крупных промышленных компаний будет увеличиваться», — сказал Глава республики Айсен Николаев.

Справка:

В 2018 году АЛРОСА и государственный комитет Якутии по занятости населения подписали соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» на период с 2018 по 2022 год. В рамках данного соглашения на регулярной основе проводятся мероприятия по трудоустройству безработных граждан Якутии, в том числе из сельской местности.