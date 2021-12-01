АЛРОСА выступила партнером экологической акции «Природа и мы»

В Якутске подвели итоги юбилейной экологической акции «Природа и мы», которая прошла под знаком всероссийского Года науки и Года здоровья в регионе. В рамках акции прошло более двух тысяч экологических мероприятий, к которых приняли участие тысячи якутян из разных уголков республики в очном и онлайн форматах. В этом году экологическую акцию поддержала АЛРОСА, сообщает ЯСИА.

Экологическая акция стартовала 15 апреля и включала в себя различные мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды: онлайн-викторины, мастер-классы, конкурсы, классные часы в образовательных учреждениях, занятия в детских садах, квесты, показы спектаклей и фильмов, интернет-олимпиада, мероприятия по очистке леса от мусора и озеленению территорий. Все они были приурочены к значимым датам сохранения и защиты экологии и природы. Активное участие в акции приняли школы, детские сады, муниципальные образования, крупные предприятия и недропользователи.

В торжественной обстановке сегодня наградили победителей конкурсов «Озеленение территорий», «Лучший проект экологических инициатив», «Лучший проект по экомониторингу водных проектов», определили лучшие муниципальные образования, дошкольные и образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, лучшего педагога-эколога, госиспектора, музей, библиотеку и другие учреждения, чья деятельность направлена на экологическое просвещение. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие прошло в очно-заочном формате с соблюдением санитарных требований.

Так, победителем в номинации «Экоблогер» стала руководитель экопроекта «Мусор в кубе» Сахаяна Хоютанова.

«Наш проект представляет собой арт-инсталляцию в виде куба из прозрачного стекла. Он направлен на то, чтобы каждый человек, который проходит мимо объекта, задумался над тем, чтобы начать жить экологично, и это не так уж сложно. Название проекта означает, что мы решили возвести проблему мусора уже не в квадрат, а в куб. Мы специально выбрали семью, которая в течение определённого количества времени собирает свой сухой мусор и погружает в наш куб. Таким образом куб представляет собой мини-полигон. Потом мы из общего объёма мусора выделим долю вторсырья и поместим его обратно в куб, который будет уже наполовину пуст. Мы хотим показать, что, если каждый человек будет придерживаться экологичного образа жизни, то и наш куб будет пустым», — рассказала экоактивистка. Сейчас арт-объект расположен в парке культуры и отдыха города Якутска.

Лучшим экологическим муниципальным образованием стал город Вилюйск, где этот год объявлен Годом экологической инициативы и озеленения.

«Все жители города, депутаты, общественные организации предприятия работали именно по пропаганде здорового образа жизни и экологии. Посадили много деревьев, в том числе и яблони, для детей создали бесплатный экоагропарк, где держим домашних животных, также облагородили детские площадки и городской парк. Но самая большая работа в городе Вилюйске проведена по очистке металлолома», — рассказал глава города Нюргустан Афанасьев.

Партнёрами акции в этом году выступили алмазодобывающая компания АЛРОСА и Фонд экологической безопасности Дальнего Востока. Как сказал начальник отдела по работе с органами государственной власти АЛРОСА Ладимир Аргунов, развитие системы экологического образования и просвещения – одно из важнейших направлений работы экологов компании. Успех многих начинаний в сфере охраны окружающей среды связан с расширением знаний об экологических проблемах, вовлечением в экологическое движение активных и неравнодушных людей. Именно по этой причине компания поддерживает деятельность Фонда экологической безопасности Дальнего Востока.

Он также напомнил, что АЛРОСА ведет постоянный мониторинг природной среды на производственных и прилегающих к ним территориях, ежегодно выделяя на это более 90 миллионов рублей. «Мониторинг направлен на изучение почвы, атмосферы, воздуха, поверхностных и подземных вод. Для этих целей компания привлекает пять собственных аккредитованных лабораторий, а также научные центры Якутии и ведущие институты России», –сообщил Аргунов. – Кроме того, АЛРОСА регулярно проводит крупные экологические мероприятия: изучение миграции северных оленей путём чипирования, зарыбления рек и озёр и многие другие. В общей сложности, компания ежегодно реализует около 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% процентов выручки ежегодно в рамках своей глобальной программы «Алмазы помогают»», — сообщил Аргунов.

Пресс-служба АЛРОСА