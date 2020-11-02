АЛРОСА выручила $6,9 млн на аукционе в Бельгии

АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в октябре в Бельгии.

На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1733 карата. Суммарная выручка от продаж составила $6,9 млн.

«Несмотря на все текущие вызовы и сложности, связанные с пандемией, мы стараемся удовлетворить потребности наших клиентов, предлагая к просмотру сырье в тех странах, где они работают. В ходе прошедшего аукциона алмазы приобрели 28 компаний. Мы благодарны нашим клиентам, что несмотря на все ограничения они находят возможность продолжать бизнес и приобретают нашу продукцию», — прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка:

АЛРОСА, согласно действующему законодательству, реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.

В марте 2020 года в связи с пандемией Covid-19 АЛРОСА приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза. В мае компания начала постепенно возвращаться к привычному формату, организовав аукционы в своих торговых представительствах в Бельгии и Израиле, последующие аукционы в этих странах прошли в июле и сентябре. В октябре АЛРОСА успешно провела первый после начала пандемии аукцион в Дубае.