АЛРОСА выручила $6,8 млн на аукционах в Бельгии и Израиле



АЛРОСА в июле провела аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Бельгии и Израиле. Участники торгов в привычном режиме посетили торговые представительства компании в этих странах для отбора товара.

На аукционе в Бельгии компания реализовала 86 алмазов ювелирного качества общей массой 1350 карат, стоимость реализации составила $4,1 млн. Итоги были подведены 13 июля, клиенты из Бельгии, Израиля, ОАЭ и Индии (всего 22 компании) стали победителями по разным аукционным позициям.

Аукцион в Израиле завершился 20 июля с выручкой в $2,7 млн. Эту сумму АЛРОСА получила за реализацию 70 алмазов ювелирного качества общей массой 1066 карат. В аукционе принимали участие только израильские компании, по итогам торгов 26 из них были признаны победителями.

«Прошедшие аукционы состоялись в привычном для всех участников режиме – в торговых представительствах АЛРОСА. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, мы положительно оцениваем их результаты. Несмотря на все ограничения, наша компания находит возможность поддержать клиентов и обеспечить их необходимыми поставками сырья. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы они могли полноценно работать», — прокомментировал итоги аукционов заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка:

В марте 2020 года в связи с пандемией Covid-19 АЛРОСА приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза.