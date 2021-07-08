АЛРОСА выручила 32 миллиона долларов на зарубежных аукционах

АЛРОСА в июне подвела итоги серии зарубежных аукционов по продаже крупных алмазов. Аукционы в зарубежных торговых компаниях обеспечили клиентам доступ к необходимому им сырью в условиях сохраняющихся ограничений на международные поездки.

Согласно действующему законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на международных аукционах. Компания проводит их на московской площадке Единой сбытовой организации, а также в своих зарубежных торговых компаниях, ориентируясь на нужды покупателей.

В мае-июне 2021 года помимо аукционов в Москве АЛРОСА провела аукционы в Антверпене, Дубае и Рамат-Гане, продав на них в общей сложности свыше 400 алмазов общей массой почти 6,6 тыс. карат на сумму $32,4 млн.

«АЛРОСА гибко реагирует на нужды своих клиентов, стремясь удовлетворять подтверждённый спрос с их стороны. В том числе – на дорогостоящее сырьё специальных размеров, интерес к которому сегодня высок. В условиях, когда передвижения экспертов по миру ограничены, мы находимся в постоянном диалоге со своими клиентами и стремимся максимально адаптировать график и географию продаж под их нужды. Все аукционы оказались эффективными, покупатели подтвердили свою заинтересованность в подавляющем большинстве выставленных лотов», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

В Антверпене АЛРОСА продала 142 лота на $10,4 млн, победителями стали 25 компаний из Бельгии, Индии, Канады, Израиля и ОАЭ. В Дубае был продан 141 алмаз на $10,7 млн, победителями стали 23 компании из Израиля, ОАЭ, Бельгии, Индии. В Рамат Гане было реализовано 123 алмаза, суммарная выручка составила $11,3 млн. Алмазное сырье приобрели 38 компаний из Израиля и Индии.