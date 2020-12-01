АЛРОСА выделила РКБ №3 автомобили для оказания медпомощи

На фотографии медсестра патронажа на дому паллиативной медпомощи поликлиники РКБ-3 Нарыйа Стручкова

1 декабря два автомобиля были переданы Республиканской клинической больнице №3 в качестве безвозмездной помощи от АЛРОСА для служебного пользования – обеспечения поликлинической работы медучреждения сроком на два месяца.

Выделенные больнице Landcruiser и Toyota Camry будут ездить по вызовам – доставлять медперсонал – участковых, врачей узких специализаций, средний медперсонал к пациентам, которые проходят обследование или получают лечение, в том числе различные медицинские процедуры на дому. АЛРОСА взяла на себя также оплату работы водителей, обеспечение топливом и расходными материалами.

«Из-за напряженной обстановки с ковидом, количество вызовов на дом возросло в разы. Кроме того, чтобы не допустить распространения вируса, мы приняли решение, насколько это возможно, осуществлять прием больных врачами узких специальностей на дому. В связи с этим остро встал вопрос об обеспечении медиков транспортом. Теперь, благодаря слаженной работе руководства республики и компании «АЛРОСА», прикрепленные к поликлинике «РКБ №3» пациенты смогут оперативно получить качественную медицинскую помощь, не выходя из дома», – говорит главный врач «РКБ №3» Ольга Татаринова.

По ее мнению, подобное объединение усилий медиков и крупных компаний может служить позитивным примером консолидации общества для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Автомобили будут находится в распоряжении «РКБ №3», как минимум, до начала февраля. Срок их использования для оказания медпомощи пациентам может быть увеличен исходя из текущей эпидемиологической обстановки.