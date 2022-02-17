АЛРОСА введет три объекта культуры общей площадью 12 тысяч квадратных метров

«Большим стимулом к дальнейшему развитию нашей многогранной культуры станет празднование 100-летия республики. К юбилею мы развернули небывалое строительство объектов учреждений культуры в городах и районах. В 2022 году откроются современные здания Нюрбинского театра и Дворца культуры в Намцах», — отметил глава республики Айсен Николаев в своем Послании парламенту республики.

В юбилейный 2022 год прекрасным подарком АЛРОСА жителям Якутии станут три новых объекта культуры. В скором времени торжественно откроется в селе Борогонцы Усть –Алданского улуса Культурный центр «Тойон Мюрю» имени В.В. Никифорова –Кюлюмнюра. В поселке Зырянка Верхнеколымского улуса возведен Культурно – спортивный комплекс, а в селе Намцы Намского улуса полным ходом идут отделочное работы в новом здании Дворца культуры и духовного развития. Эти объекты финансируются Целевым фондом будущего поколения РС(Я) на средства АЛРОСА.

Культурный центр «Тойон Мюрю» имени Василия Никифорова – Кюлюмнюра в селе Борогонцы — это трехэтажное здание общей площадью 3 880 кв. м. Строительство Центра, посвященного 100-летию ЯАССР и Спортивным играм народов Якутии, уже завершено.

В нем будут размещены библиотека, детский, взрослый и электронный читальные залы книгохранилище, актовый зал на 320 мест, буфет. «Тойон Мюрю» станет базовым центром для общественных организаций улуса, в стенах учреждения будут работать более 30 кружков и любительских творческих объединений. Вся работа Культурного центра «Тойон Мюрю» направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, организацию культурного отдыха и досуга, создание комфортных условий для реализации творческого потенциала жителей села и улуса.

«В нашем улусе проживало свыше 100 олонхосутов. Самобытное творчество сказителей Д.М.Говорова, автора олоҥхо «Мүлдьү Бөҕө», Бурнашева — Боодоҕос, автора олоҥхо «Кыыс Дэбилийэ» и Р.П. Алексеева, автора уникального олонхо, воспевающего героический подвиг трех поколений богатырей «Алаатыыр Ала Туйгун» составляют сокровишницу улусного народного творчества. Наяхинский народный танцевально-хоровой коллектив имени С.Г. Васильева и первый в республике детский академический хоровой коллектив, Заслуженный образцовый коллектив РФ, народный ансамбль «Кэнчээри» славятся не только в республике, но и за пределами России. — рассказывает глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов. — Сегодня у нас появились новые возможности дальше развивать культурную и духовную жизнь улуса. Мы очень рады, что долгожданный Культурный центр «Тойон Мюрю» имени В.В.Никифорова — Кюлюмнюр уже сегодня радует нас своей красотой и в скором времени торжественно откроет свои двери».

По мнению Алексея Федотова, Культурный центр «Тойон Мюрю» будет играть важную роль в повышении качества жизни населения и в развитии культурной жизни Усть-Алданского улуса.

«Сегодня учреждение полностью укомплектовано современным сценическим технологическим оборудованием и обеспечено соответствующими специалистами. Выражаем огромную благодарность АЛРОСА и Целевому фонду будущего поколения за строительство такого нужного и масштабного объекта»,- заявил глава улуса.

Трехэтажное здание дворца культуры и духовного развития в селе Намцы имеет общую площадь 5 692 кв. м. Здесь будут размещены зрительный зал на 400 мест, краеведческий музей, отдел ЗАГС, картинная галерея и библиотека.

Глава Намского улуса Юрий Слепцов отметил, что строительство Дворца культуры и духовного развития при финансовом участии АЛРОСА, является воплощением в жизнь давней мечты всех жителей Намского улуса. «Новый Дворец культуры станет центром большого комплекса национальной культуры. Здесь рядом будут музей выдающегося якутского поэта Ильи Винокурова-Чагылгана, здание в стиле национальной якутской архитектуры, площадь имени Максима Аммосова», — сообщил Слепцов.

Напомним, первая свая объекта была установлена 27 апреля 2020 года, в День республики. Проект реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева согласно плану строительства социальных объектов и мероприятий в рамках празднования 125-летия со дня рождения М.К. Аммосова. Целевым фондом будущих поколений РС(Я) выделено финансирование на общую сумму 450 млн. рублей за счет средств пожертвований АЛРОСА.

В поселке Зырянка завершено строительство 2-х этажного здания Культурно-спортивного комплекса общей площадью 2 475, 03 кв.м.

Благодаря инициативе жителей Верхнеколымского района, при поддержке главы и правительства республики, строительство нового культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка было включено в Целевую программу «Во имя будущего» на 2016-2021 годы Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) с общей суммой финансирования 268,5 млн. руб. за счет средств пожертвования АЛРОСА. Комплекс состоит из трех блоков: спортивный, клубный и переходной блок. В спортивном блоке расположены универсальный спортивный зал, трибуна на 218 мест, снарядная, мужские и женские раздевальные с душевыми и санузлами. В клубном находятся зрительный зал на 212 мест, эстрада. Они соединены блоком, в котором разместились административные и медицинские кабинеты, артистические и главный вестибюль. По мнению жителей Верхнеколымского района, новый комплекс станет крупнейшим центром духовно-культурной жизни всего улуса, современным местом общения, проводником принципов здорового и активного образа жизни жителей, в особенности детей и молодежи.

«Кроме этих современных объектов в улусах, в городе Якутске началась реализация стратегического проекта — Парка будущих поколений. Новое пространство станет центром притяжения горожан и гостей столицы, детей и молодежи. Это одни из крупнейших объектов, которые идут по линии АЛРОСА», — отметили в Целевом фонда будущих поколений Якутии.

Парк будущих поколений – это территория для круглогодичного отдыха и досуга горожан в центре столицы республики. Ввод объекта планируется в 2025-м году. Она подразумевает обучение детей навыкам проектной деятельности, знаниям цифровых технологий, предпринимательским навыкам и soft skills. Парк фактически будет школой развития личности, представляющей собой образовательный кластер, где будут проводиться различные мероприятия и занятия.

В 2022 году Фонд продолжит реализацию программ и проектов по поддержке и развитию талантов детей, строительство спального корпуса Республиканского образовательно-оздоровительного центра в селе Кемпендяй Сунтарского улуса.

Справка

Для АЛРОСА сотрудничество с Целевым фондом будущих поколений одно из масштабных направлений ее благотворительной деятельности. С 2011 года АЛРОСА выделила республике через Фонд на решение социальных задач более 7 млрд. рублей. За это время Компания профинансировала строительство более 40 объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения, а также три жилых дома.