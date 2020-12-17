АЛРОСА встретилась с отраслевыми банками и фондами
АЛРОСА провела традиционный круглый стол с представителями финансового сообщества. Руководство компании во главе с генеральным директором и представители крупнейших работающих с алмазной отраслью банков и небанковских финансовых организаций обсудили видение рынка на 2021 год и дальнейшую перспективу.
Из-за сохраняющейся глобальной эпидемиологической неопределенности и ограничений на поездки в этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.
Участники дали высокую оценку шагам, предпринятым АЛРОСА для поддержки алмазной отрасли в 2020 году. Среди них — взвешенная сбытовая политика и снижение требований по обязательному выкупу до нуля, которые способствовали ускоренному восстановлению рынка и стабилизации цен.
По мнению собравшихся, этот подход вкупе с дисциплинированным предложением, направленным на удовлетворение только обеспеченного реальным спросом заявок, поможет индустрии закрепиться на пути устойчивого восстановления. Они отметили, что сдерживание формирования излишних запасов как никогда важно для здоровья индустрии.
«Анализируя уходящий год со всеми его беспрецедентными вызовами и мерами, которые крупнейшие алмазодобытчики принимали для стабилизации отрасли, мы должны помнить, что банки и финансовые организации играют важнейшую роль в обеспечении стабильности всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Благодаря продуманному и сбалансированному подходу этих структур ограночный сектор восстановил свое финансовое положение и прочность, и это позволяет нам быть осторожно оптимистичными по поводу перспектив нашей отрасли. В конце 2020 года мы видим хороший спрос на алмазы. Ему способствует как отложенный спрос предыдущих месяцев года, так и сезонное оживление, которое должно продолжиться и в январе за счет покупательской активности в преддверии Китайского Нового года. Мы понимаем, что возвращение рынка к доковидному состоянию потребует времени. Со своей стороны, мы продолжим придерживаться взвешенной сбытовой политики. Мы ориентируемся не на объемы, а на цены и прибыльность, а также устойчивость всего алмазопровода. И сложившаяся практика поддержания очень продуктивного постоянного диалога с клиентами, которую мы усилили в этом году, должна продолжаться и развиваться. Именно она позволила нам сформулировать сбытовую политику, принесшую в этом году свои плоды», — сказал гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.
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