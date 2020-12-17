АЛРОСА встретилась с отраслевыми банками и фондами

АЛРОСА провела традиционный круглый стол с представителями финансового сообщества. Руководство компании во главе с генеральным директором и представители крупнейших работающих с алмазной отраслью банков и небанковских финансовых организаций обсудили видение рынка на 2021 год и дальнейшую перспективу.

Из-за сохраняющейся глобальной эпидемиологической неопределенности и ограничений на поездки в этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.

Участники дали высокую оценку шагам, предпринятым АЛРОСА для поддержки алмазной отрасли в 2020 году. Среди них — взвешенная сбытовая политика и снижение требований по обязательному выкупу до нуля, которые способствовали ускоренному восстановлению рынка и стабилизации цен.

По мнению собравшихся, этот подход вкупе с дисциплинированным предложением, направленным на удовлетворение только обеспеченного реальным спросом заявок, поможет индустрии закрепиться на пути устойчивого восстановления. Они отметили, что сдерживание формирования излишних запасов как никогда важно для здоровья индустрии.