АЛРОСА вручила автомобиль победителю розыгрыша призов среди вакцинированных работников

Во вторник, 2 ноября, в Мирном были подведены итоги финального этапа акции «Вакцина лучше карантина» среди вакцинированных работников АЛРОСА. Обладателем главного приза – автомобиля HyundaiSolaris – стал мастер участка Мирнинско-Нюрбинского ГОКа Виталий Косьяненко.

Розыгрыш призов проходил в несколько этапов с апреля по октябрь. Чтобы принять участие в нем, работникам структурных предприятий и дочерних обществ компании предлагалось после вакцинации против новой коронавирусной инфекции зарегистрироваться на сайте акции. Победителей определял генератор случайных чисел — специальная компьютерная программа методом случайной выборки. Финальный розыгрыш прошел 7 октября. Были разыграны смартфоны, телевизоры, ноутбуки, квадроцикл, снегоход и много других подарков.

«Главный актив нашей компании – работники. Их здоровье является абсолютным приоритетом. АЛРОСА одной из первых в стране запустила мотивационную акцию для сотрудников, сделавших прививку от COVID-19. Она стала примером для многих других предприятий», — отметил Алексей Дьячковский, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Для мастера участка технологического закладочного комплекса рудника «Интернациональный» Мирнинско-Нюрбинского ГОКа Виталия Косьяненко выигрыш стал полной неожиданностью. Прививку от COVID-19 он сделал в мае. Хотя он и зарегистрировался в качестве участника акции, за ходом розыгрыша не следил и до последнего не верил, что удача улыбнулась именно ему.

«Я был в дороге. И когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, поначалу были мысли, что это какая-то шутка. Возможно, мошенники. А когда начали от коллег поступать поздравления, звонки, я понял, что что-то не так. Смятение, радость — все переполняло! Буду с удовольствием пользоваться этим призом», – рассказал победитель.

По словам организаторов акции, в АЛРОСА всегда обращали внимание на то, что самый важный подарок – это иммунитет, который получает человек, сделавший прививку.

«Наша компания организовала вакцинацию работников со второй половины января, как только мы получили вакцины. Когда мы провели первый этап розыгрыша в конце апреля, уровень вакцинации у нас на тот момент был около 30%. Сегодня эта цифра приближается уже к 80%, а в каких-то подразделениях составляет даже 100%. Конечно, не только розыгрыш призов имел значение, главное все-таки – это сознательность самих людей, которые столкнулись с такой коварной болезнью», — подчеркнул Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА.

Всего за время проведения акции 60 работников структурных предприятий и дочерних обществ АЛРОСА стали счастливыми обладателями призов.