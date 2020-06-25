АЛРОСА временно приостановила работу рудника «Интернациональный»

﻿АЛРОСА приняла решение временно остановить работы на подземном руднике «Интернациональный» в связи с выявленной у нескольких работников коронавирусной инфекцией. Предварительно срок остановки составит одну-две недели.

В настоящее время все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное.

«Здоровье сотрудников и их семей является главным приоритетом АЛРОСА. Компания заблаговременно разработала несколько сценариев оперативного реагирования на случай возможного распространения вируса на своих промышленных площадках. В целях недопущения неконтролируемой вспышки заболевания и угрозы здоровью работников, оперативный штаб компании принял ряд решений в рамках одного из сценариев», – отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

В частности, штатная работа рудника временно приостановлена за исключением служб, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию жизненно важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. Весь персонал рудника и подрядных организаций, выведенный в простой, получит оплату согласно действующему трудовому законодательству.

Кроме того, чтобы снизить риск заражения большей части персонала и обезопасить здоровье их семей, организовано оперативное тестирование всех работников рудника, а также работников других предприятий компании, которые выполняли свои служебные обязанности на «Интернациональном». У работников уже взято несколько сотен анализов.

Через неделю, по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций, будет рассмотрен вариант возобновления работы персоналом с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса.