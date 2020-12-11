АЛРОСА впервые приняла участие в Carbon Disclosure Project

АЛРОСА впервые получила оценку за раскрытие данных по направлению «Изменение климата» ESG рейтингового агентства Carbon Disclosure Project (CDP).

АЛРОСА в 2020 году впервые приняла участие в рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) — одного из наиболее авторитетных ESG рейтинговых агентств, фокусирующихся на экологическом аспекте. Компания предоставила агентству сведения по итогам работы по направлению «Изменение климата» в 2019 г., в результате чего получила рейтинг D (уровень «Disclosure»).

АЛРОСА уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды и противодействию изменениям климата на планете. Стратегической целью компании в данном направлении является обеспечение экологически сбалансированной и безопасной производственной деятельности за счет снижения нагрузки на окружающую среду. В 2019 г. АЛРОСА направила на финансирование экологических проектов 7,7 млрд руб., или 3,2% выручки.

Компания стремится соответствовать лучшим стандартам работы и раскрытия информации в области ESG, продолжая работу по совершенствованию практик в области устойчивого развития.

Социальные инвестиции АЛРОСА в 2019 году составили 12 млрд рублей. Эта сумма включает пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также около 500 социальных и благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия составили 7,7 млрд рублей.

АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).