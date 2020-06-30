АЛРОСА возобновила работу рудника «Интернациональный»

Рудник «Интернациональный» возобновил работу 30 июня в 00.00 по местному времени (GMT+9) после непродолжительного вынужденного простоя.

Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб на коронавирус большей частью работников рудника и подрядных организаций.

Положительные пробы, подтвержденные лабораторией в Якутске, были выявлены у 12 работников. Люди находятся на лечении. Часть анализов работников с сомнительными пробами в настоящий момент находится на повторной проверке. Работа на руднике организована в двухсменном режиме. Потоки работников рудника и подрядчиков, работающих на поверхностных объектах, не пересекаются. Количество работников подрядных организаций минимизировано. Работники, не вышедшие на работу в ожидании результатов тестирования, находятся в оплачиваемом простое.

Руководство компании также отмечает, что до момента стабилизации ситуации с коронавирусом внутри страны на предприятии будут периодически проводиться повторные проверки на коронавирус. Кроме того, на особом контроле будут все случаи ОРВИ среди работников, заболевших также будут тестировать на вирус. Данное решение призвано защитить здоровье работников и их семей.