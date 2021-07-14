АЛРОСА возобновила добычу руды на месторождении «Зарница»



АЛРОСА возобновила горные работы на карьере «Зарница», приостановленные в 2020 году на фоне сложной рыночной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Добытая в этом году руда будет переработана на обогатительной фабрике №12 Удачнинского ГОКа в 2022 году.

Решение о приостановке карьера «Зарница» было принято в мае 2020 года для компенсации влияния начала пандемии коронавируса. В марте 2021 года на фоне стабилизации спроса на алмазное сырье АЛРОСА решила возобновить горные работы на месторождении с 1 июля.

До конца 2021 года планируется добыть около 700 тыс. руды из балансовых запасов с переработкой в 2022 году. На ОФ №12 её, как и прежде, будут доставлять автопоездами.

«Возобновление горных работ на «Зарнице» не отразится на производственных ориентирах группы, так как обогащение этого сырья начнётся только в будущем году. Предполагаемый объем производства в 2022 году – около 600 тыс. карат. Производительность добычи с 2022 года составит около 2,5 млн тонн руды в год», — прокомментировал директор Удачнинского ГОКа Сергей Павленко.

Кимберлитовая трубка «Зарница» — первое коренное месторождение алмазов, открытое в СССР в 1954 году и отрабатываемое с перерывами с 1999 г. Переработка руды осуществляется на ОФ№12 Удачнинского ГОКа. В 2019 году на месторождении было добыто 763 тыс. карат алмазов, в 2020 г. – 320 тыс. карат. В 2016 году на «Зарнице» был найден ценнейший алмаз массой 207,29 карата, из которого впоследствии был создан крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle.