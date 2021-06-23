АЛРОСА возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа

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АЛРОСА в июне возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа. Началась отгрузка руды на рудный склад фабрики №14 для последующего обогащения и повторной оценки качества алмазов.

АЛРОСА приостанавливала добычу на трубке «Заря» в мае 2020 года на фоне значительного снижения спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированных в том числе началом пандемии коронавируса.

В условиях продолжающегося со второй половины 2020 года восстановления алмазно-бриллиантового рынка АЛРОСА в мае 2021 года получила согласование Ростехнадзора на возобновление горных работ на «Заре». До конца 2021 года там планируется добыть более 1,2 млн тонн руды.

Компания планирует провести дополнительные опытно-промышленные работы по добыче на глубоких горизонтах для уточнения алмазоносности руды и стоимостных характеристик алмазов.

На данный момент компания готовит к отработке нижние горизонты карьера.

Кимберлитовая трубка «Заря», открытая Амакинской экспедицией в 1973 году, находится в 2 км юго-восточнее трубки «Айхал». Решение о вовлечении ее в отработку было принято в ноябре 2014 года, первый промышленный взрыв на участке горно-подготовительных работ состоялся 10 июня 2016 года, первая кимберлитовая руда была добыта 17 апреля 2019 года. Обогащение руды осуществляется на фабрике №14 Айхальского ГОКа.