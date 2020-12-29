АЛРОСА вошла в рейтинг экологической открытости WWF

АЛРОСА в очередной раз вошла в рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний РФ, опубликованный в декабре 2020 года.

Рейтинг разработан по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды, его основная цель — способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования природных ресурсов, а также ведению социально и экологически ответственного бизнеса в России.

АЛРОСА, которая присутствует в рейтинге с момента его создания в 2017 году, включена в топ-10 по качеству экологического менеджмента и степени воздействия на окружающую среду. Также компания отмечена организаторами рейтинга за отсутствие экологических аварий.

Затраты АЛРОСА на экологические мероприятия ежегодно превышают 7 млрд рублей. Компания инвестирует значительную часть средств в проекты по обращению с отходами и их утилизации, стремится к снижению водозабора из природных источников и использует систему оборотного водоснабжения на обогатительных фабриках, направляет усилия на снижение прямых выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, а также реализует проекты по энергоэффективности и занимается реабилитацией нарушенных земель. Также среди значимых экологических мероприятий — страхование гражданской ответственности перед третьими лицами и финансирование мероприятий по созданию новой особо охраняемой природной территории в районе кряжа Чекановского Булунского района Якутии для сохранения популяции дикого северного оленя.

На социальные инвестиции АЛРОСА направляет 12 млрд рублей. Эта сумма включает пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также около 500 социальных и благотворительных проектов.

Компания сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).