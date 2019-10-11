АЛРОСА: Волнения преждевременны

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В СМИ появились слухи о полном прекращении приема на работу в АЛРОСА. Они не соответствуют действительности. Достоверную информацию для полного понимания ситуации предоставила начальник службы управления персоналом АЛРОСА Алина Пацианская:

«Ни для кого не секрет, что мировой рынок продаж алмазной продукции испытывает сейчас серьезные сложности. Отрасль находится под давлением из-за снижения продаж ювелирных изделий на ключевых рынках потребления, затруднений с финансированием — прежде всего в гранильном сегменте Индии, и затовариванием. Продажи всех алмазодобывающих компаний продолжают существенно снижаться, падает цена на алмазную продукцию. Практически все крупные алмазодобывающие компании, включая ДеБирс, сворачивают добычу. АЛРОСА не сокращала производство в 2019 году, но Компания должна планировать действия на случай, если ситуация продолжит ухудшаться.

Чтобы рационально распределить загрузку производственных мощностей АЛРОСА и проработать кризисный сценарий, если потребуется сокращать объемы добычи, был издан данный приказ о временном приостановлении приема сотрудников на работу. В случае реализации данного сценария меры по оптимизации будут осуществлены на всех активах компании, а не только Якутии — то есть, и ПАО «Севералмаз», а также московских площадок и активов в Африке.

Основной смысл приказа заключается в следующем:

Для замещения возникающих вакансий мы сначала ищем резервы внутри компании из числа тех, кто может остаться без работы в связи с сокращением добычи, в том числе в рамках текущей программы оптимизации на Айхальском ГОКе и Фабрике #8. Накануне издания приказа было проведено совещание с начальниками отделов кадров и руководителями служб управлений персоналов, в котором был разъяснен порядок работ. Прежде всего они проверяют списки работников, которые могут попасть под сокращения по всей группе компаний АЛРОСА. Это делается для замещения данной вакансии. С сотрудником будут общаться, предлагают обучение, переобучение, учитывая его опыт. Если эти меры не позволяют занять вакансию, тогда АЛРОСА безусловно выходит уже на рынок труда, подаются объявления в СМИ.

Производственную деятельность никто не отменял, она продолжает функционировать. Компания рассматривает несколько сценариев того, чтобы гибко реагировать на развитие ситуации в отрасли и на рынке, в том числе ряд антикризисных мер. В связи с этим прием новых работников на работу также взят на особый контроль.

«Также у нас есть специфические работы, по которым сокращения, возможно, проводиться не будут. В таких случаях мы, как и раньше, будем подбирать персонал и из Якутии, выполняя свои обязательства перед Госкомитетом по занятости населения Республики», прокомментировала Алина Пацианская.

Поэтому волнения на эту тему преждевременные. Компания сейчас, на подготовительном этапе, принимает все меры для того, чтобы максимальное количество работников АЛРОСА, высвобождающихся в результате оптимизационных мероприятий, было трудоустроено. Приоритет ставится именно на них. Если руководство компании понимает, что работника найти не могут внутри компании, то они выходят на рынок труда.