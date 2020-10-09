АЛРОСА внедрила систему дистанционного показа алмазов

Единая сбытовая организация АЛРОСА успешно доработала сервис ALROSA Video-Viewer, позволяющий клиентам дистанционно просматривать алмазное сырье в реальном времени с помощью экспертов АЛРОСА.

АЛРОСА начала активно развивать систему дистанционного показа алмазного сырья весной 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер традиционные личные визиты покупателей в офис компании для просмотра и отбора алмазов стали на несколько месяцев невозможны.

Результатом проделанной работы стал полноценный новый сервис ALROSA Video-Viewer, с помощью которого клиенты имеют возможность просматривать сырье в режиме видеоконференцсвязи, взаимодействуя в реальном времени с экспертом АЛРОСА, работающим с сырьём. Клиенты отмечают, что сервис позволяет им детально изучать товар во всех ракурсах, проводить сравнение позиций и получать все данные, необходимые для информированного отбора.