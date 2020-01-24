АЛРОСА вчера, сегодня, завтра

В 2019 году общественность республики и компания АЛРОСА отметили семьдесят лет с тех пор, как на Вилюе был найден первый якутский алмаз.

Первая долгожданная и драгоценная находка была сделана в послевоенные годы геологической партией Григория ФАЙНШТЕЙНА. Это произошло 7 августа 1949 года на вилюйской косе Соколиная, в 6 километрах выше села Крестях Сунтарского района.

Спустя пять лет, в августе 1954 года, геологом Ларисой ПОПУГАЕВОЙ было открыто первое коренное месторождение алмазов на якутской земле – кимберлитовая трубка «Зарница» в бассейне реки Далдын. Еще через год были обнаружены трубки «Мир» и «Удачная». Всего в тот год было открыто пятнадцать коренных месторождений алмазов.

В 1957 году в палаточном поселке Мирный, рядом с кимберлитовой трубкой «Мир», был создан трест «Якуталмаз». В том же году началась промышленная добыча алмазов. А уже через два года «Якуталмаз» начал поставки за рубеж. Так начинался путь якутских алмазов на мировые рынки.

Благодаря неуемной энергии первых алмазников в 1960 – 1980-х годах появились новые рудники, обогатительные фабрики, жилые поселки, дороги и аэропорты, был создан свой научный и проектный институт. Это были годы становления молодой и перспективной отрасли.

Во второй половине 1990-х годов создается Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА. Алмазодобывающая компания открывает первые представительства и дочерние общества за рубежом – в Анголе, Бельгии, Великобритании. С тех пор АЛРОСА играет все более и более существенную роль в развитии мировой алмазно-бриллиантовой отрасли.

6 марта 2020 года АЛРОСА отметит 20-летие открытия Нюрбинского горно-обогатительного комбината, где трудоустроено и успешно работает большое количество якутян. Только за девять месяцев прошлого года АЛРОСА по программе «Местные кадры – в промышленность» трудоустроила 1026 жителей республики.

АЛРОСА несет большие социальные обязательства, и не снижает их. В последние годы компания ежегодно направляет на социальные программы порядка 10 млрд рублей, включая финансирование Фонда будущих поколений республики. На эти деньги строятся школы, больницы, культурные центры, реабилитационные центры для детей.

Осознавая важность сохранения экологического благополучия, АЛРОСА приняла расширенную комплексную программу охраны окружающей среды на 2019-2023 годы. Она предусматривает ежегодное финансирование природоохранных мероприятий на сумму порядка 6 млрд рублей, или 30 млрд рублей за пять лет действия программы. Средства идут на защиту окружающей среды от физических воздействий, поддержание чистоты воздуха, снижение воздействий, ведущих к изменению климата. В рамках программы осуществляется сбор и очистка сточных вод, утилизация и обезвреживание отходов, вовлечение их в повторное использование. Список задач включает также поддержку уникального природного парка «Живые алмазы Якутии», зарыбление рек, рекультивацию использованных в производстве земель с восстановлением плодородного слоя и высадкой трав, кустарников и деревьев. Экологический центр АЛРОСА уделяет большое внимание просветительским мероприятиям для популяризации охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе среди представителей подрастающего поколения.

Сегодня группа АЛРОСА, деятельность которой сосредоточена в Республике Саха (Якутия), работает также в Архангельской области и на африканском континенте. Но Якутия всегда была, есть и будет для компании приоритетным регионом.

АЛРОСА играет ключевую роль в формировании бюджета Якутии. Поступления налогов и дивидендов от компании составляют почти половину доходной части бюджета республики.

На сегодня АЛРОСА, на долю которой приходится около четверти мировой и примерно 90% российской добычи алмазов, является публичной компанией, большая часть акций которой, 66%, принадлежит государству. Половина из них, 33% — это доля Республики Саха (Якутия). Из них 25% принадлежит правительству республики, 8% — восьми районам алмазной провинции Якутии. От имени Российской Федерации владельцем еще 33% является Росимущество. Около 34% акций находится в свободном обороте.

Алмазодобывающая компания работает на глобальном рынке и, конечно же, рыночные тенденции не обходят ее стороной. В прошлом, 2019 году сразу несколько негативных факторов усугубили друг друга, что так что в результате он стал одним из самых сложных за последние четверть века для отрасли. Выручка АЛРОСА по итогам года снизилась, и это, конечно, отразится на других финансовых показателях компании. При этом все финансовые и социальные обязательства перед республикой компания выполняет, выплачивая дивиденды и реализуя множество социальных программ на уровне и республики, и отдельных муниципалитетов. И это укрепляет надежды сотен тысяч якутян на устойчивое развитие как якутской алмазной провинции, так и республики в целом.