АЛРОСА в топ-10

АЛРОСА вошла в топ-10 горно-металлургических компаний РФ в ESG рейтинге RAEX-Europe.

АЛРОСА заняла 6-е место в ESG рейтинге агентства RAEX-Europe среди российских компаний горно-металлургического сектора.

Среди всех 53 проанализированных RAEX-Europe в 2020 г. компаний из различных секторов АЛРОСА заняла 16-е место. Агентство, в частности, высоко оценило достижения компании в области корпоративного управления, а также усилия по реализации природоохранных мероприятий.

RAEX-Europe – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой RAEX, которая имеет более чем 20-летний опыт рейтинговой и аналитической деятельности.

Социальные инвестиции АЛРОСА в 2019 году составили 12 млрд рублей. Эта сумма включает пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также около 500 социальных и благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия составили 7,7 млрд рублей.

АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).