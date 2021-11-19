АЛРОСА – в числе лидеров рэнкинга ESG-прозрачности

АЛРОСА вошла в топ-10 российских компаний по качеству раскрытия данных об ESG-аспектах своей деятельности: экологических, социальных и корпоративном управлении. Среди компаний, представляющих золото- и алмазодобывающую отрасль, АЛРОСА заняла 1-е место.

Дебютный рэнкинг ESG-прозрачности рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало в среду, 17 ноября. В него вошли 134 компании из 21 сегмента рынка. Основная их часть является эмитентами облигаций, имеют листингованные на биржах акции или действующий кредитный рейтинг.

При подготовке рэнкинга аналитики «Эксперт РА» рассматривали, прежде всего, информацию, которую компании раскрывают в актуальных годовых отчетах, отчетах об устойчивом развитии и аналогичных документах. По трем из четырех анализируемых параметров АЛРОСА получила высшую оценку, что позволило ей занять 9-е место в общем рэнкинге и 1-е место в своей отрасли.

АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) и соответствует самым высоким стандартам корпоративной социальной ответственности (corporate social responsibility, CSR). Компания ежегодно реализует более 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% процентов выручки ежегодно в рамках своей глобальной программы «Алмазы помогают» (Diamonds that Care). Социальные и экологические инвестиции АЛРОСА сопоставимы по объему с вложениями в техническое перевооружение, добывающие мощности и инфраструктуру на уровне 20-25 млрд рублей в год.