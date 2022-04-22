22.04.2022
09:39
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Якутия
АЛРОСА в честь Якутии представляет панно на 10 000 карат!
27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день 100 лет назад была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика.
АЛРОСА поздравляет жителей Якутии с юбилейным Днем Республики и в честь государственного праздника представляет панно из натуральных камней общим весом 10 000 карат.
Для создания картины использованы кристаллы трубок Нюрбинская и Ботуобинская. Ориентировочная стоимость выложенных алмазов составляет примерно 620 тысяч долларов.
Фото: Богдан Булычёв , Александр Коваль
Источник: Пресс-служба АЛРОСА
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