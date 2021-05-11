АЛРОСА в апреле успешно провела цифровой аукцион алмазов спецразмеров

11 мая 2021 г. – АЛРОСА на апрельском цифровом аукционе алмазов спецразмеров успешно продала около 95% выставленных лотов. Используемая технология цифровых двойников позволяет клиентам анализировать и оценивать сырьё в дистанционном режиме, а также обеспечивать трейсинг произведенных из него бриллиантов до места добычи.

Для участия в аукционе, прошедшем с 1 по 22 апреля 2021 года в цифровом формате без очных просмотров, зарегистрировались 238 участников. По итогам АЛРОСА реализовала 142 лота массой около 2,04 тыс. карат на общую сумму $8,8 млн. Победителями стали 27 компаний из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ, РФ и США.

«Цифровые аукционы алмазов спецразмеров за минувший год убедительно продемонстрировали свою привлекательность для наших клиентов. Помимо очевидных преимуществ дистанционного отбора в условиях сохраняющихся ограничений на передвижения по миру, они позволяют нашим клиентам приобретать сырье для производства бриллиантов с подтвержденным происхождением. По желанию покупателя АЛРОСА может предоставить сервис трейсинга бриллиантов, произведенных из алмазов, купленных на аукционах с использованием цифровых двойников», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

АЛРОСА начала тестировать формат цифровых продаж сырья осенью 2019 года, а весной 2020 года провела первый цифровой аукцион алмазов спецразмеров. Используемая технология цифровых двойников дает покупателям возможность проанализировать ключевые характеристики каждого алмаза. Информация, собранная в результате 3D-сканирования алмаза, включает детальные сведения о его форме, внутренних включениях, цвете и уровне флуоресценции. Данные предоставляются в стандартном разметочном формате Sarine Advisor, и специалисты покупателя сразу могут использовать их для оценки качества, количества и вариантов огранки будущих бриллиантов.

При желании покупатель сырья может выстроить цепочку трейсинга, используя выбранный план огранки и характеристики готовых бриллиантов. После верификации этих данных, позволяющих установить однозначную связь с исходным алмазом, АЛРОСА может включить их в цифровой паспорт алмаза, хранящийся на защищенной платформе компании.