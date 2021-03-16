АЛРОСА в 2020 г. трудоустроила более 1500 человек по программе «Местные кадры в промышленность»



16 марта 2021 г. – АЛРОСА сообщает о реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» в 2020 году.

По итогам 2020 года АЛРОСА трудоустроила 1587 (при плане 200) человек из числа жителей Якутии, в том числе молодежи до 30 лет – 374 (при плане 50 человек). На реализацию программы «Местные кадры в промышленность» выделено более 3,5 млн рублей, в том числе АЛРОСА направила 2 млн рублей.

Вахтовым методом и на сезонные работы было принято 404 человек (при плане 100). Из сельской местности Якутии трудоустроены 187 человек (при плане 50).

«В рамках данной программы компания направила на профессиональное обучение, дополнительное образование и стажировку 157 человек. Проводилась комплексная профориентационная работа для привлечения местных кадров. Заключены договоры о целевом обучении с 32 (при плане 8) студентами Северо-восточного федерального университета. Также продолжается совместная деятельность по сопровождению учащихся», — отметила начальник службы управления персоналом Алина Пацианская.

Участие в Государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills прошли 11 человек. 15 выпускников профессиональных образовательных организаций получили аттестацию в формате демоэкзамена.

В январе 2018 года между АЛРОСА и Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения было подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» в 2018-2022 годах. В рамках заключенного соглашения организованы и на регулярной основе проводятся различные мероприятия по трудоустройству незанятых и безработных граждан Республики Саха (Якутия), в том числе из сельской местности.