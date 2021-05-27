АЛРОСА утвердила Стратегию по охране труда и промышленной безопасности

АЛРОСА представила Стратегию по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) на 2021-2025 годы, основной целью которой является полное исключение смертельных случаев на производстве за счет внедрения лучших практик управления и современных технологий. Документ, утвержденный Наблюдательным советом компании, структурирует подход АЛРОСА к вопросам промышленной безопасности, описывает основные цели и обозначает задачи, решение которых необходимо для повышения эффективности всех процессов.

АЛРОСА активно работает над развитием культуры безопасности, уделяя большое внимание регулярным проверкам условий труда и оценке рисков, используя специально разработанную матрицу рисков по каждому производственному объекту. Кроме того, АЛРОСА стремится повысить вовлеченность поставщиков и подрядчиков, на которых распространяются все корпоративные требования по обеспечению безопасности труда.

В числе задач, решение которых предусмотрено стратегией до 2025 года, компания выделяет:

исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве через развитие культуры безопасности;

развитие команды лидеров, достижение руководителями лидирующих позиций вверенных коллективов в области ОТиПБ;

снижение уровня воздействия производственной деятельности на здоровье и безопасность человека;

обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями на объектах Группы АЛРОСА;

трансформацию операционной модели службы ОТиПБ с фокусом на достижение «быстрых побед» и КПЭ;

прохождение в 2022 году сертификационного аудита в области международного стандарта по безопасности работ и охране здоровья ISO 45001;

цифровизацию всех процессов по ОТиПБ.

«Подтверждая стремление к повышению уровня промышленной безопасности и охраны труда на своих предприятиях, АЛРОСА приняла соответствующую стратегию, призванную привести уровень безопасности труда в соответствие с лучшими отраслевыми стандартами. Безопасность и здоровье сотрудников являются для нас безусловным приоритетом, поэтому наша стратегическая цель – свести к нулю количество аварий на производстве и исключить производственный травматизм среди сотрудников через развитие культуры безопасности на всех предприятиях Группы АЛРОСА», — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Реализация Стратегии в области ОТиПБ включена в ключевые показатели эффективности (КПЭ) высшего руководства АЛРОСА. В оценку деятельности руководителей входит числовой показатель частоты травм (LTIFR) и показатель аварийности.

Менеджмент АЛРОСА уделяет самое пристальное внимание мониторингу и решению вопросов ОТиПБ. Компания в обязательном порядке проводит обучение сотрудников по вопросам ОТиПБ и оценку соответствующих знаний работников и руководителей. Оценка деятельности руководящего состава всех уровней учитывает обучение, проверку знаний и разъяснительные работы с персоналом по вопросам ОТиПБ. Внедрена соответствующая система мотивация линейных руководителей и работников, проходит регулярный конкурс, по итогам которого лучшее подразделение получает звание «Лидер в области безопасности». В 2020 году АЛРОСА провела трансформацию системы управления ОТиПБ, внедрила систему риск-ориентированного подхода при проведении проверок состояния ОТиПБ, а также два постоянных стандарта — «Нарядная система в структурных подразделениях» и «Трехуровневый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах». Компания провела оценку рисков на опасных производственных объектах и специальную оценку условий труда на рабочих местах во всех подразделениях.