АЛРОСА утвердила Кодекс поведения руководителей в области ОТиПБ

АЛРОСА утвердила Кодекс поведения и принципы руководителя в области охраны труда и промышленной безопасности, который призван стать дополнительным инструментом для повышения корпоративной культуры и степени личной ответственности руководителей разного уровня. Документ содержит принципы, которые обязан соблюдать каждый руководитель в своей повседневной производственной деятельности для сохранения жизни и здоровья работников, а также ключевые правила безопасности для работников компании. В случае нарушения требований кодекса поведения руководителей и ключевых правил безопасности, работники будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, в том числе будет рассматриваться соответствие занимаемой должности вплоть до увольнения в зависимости от тяжести последействий нарушения. «Безопасность на производстве и здоровье сотрудников остается для АЛРОСА безусловным приоритетом. Мы продолжаем совершенствовать систему охраны труда и промышленной безопасности, чтобы свести к нулю количество аварий и несчастных случаев на всех наших предприятиях. Наша цель – повысить вовлеченность и степень ответственности руководителей за обеспечение требований безопасности на рабочих местах», — прокомментировал заместитель исполнительного директора АЛРОСА Игорь Симонов. АЛРОСА уделяет большое внимание развитию культуры безопасности. В мае 2021 года АЛРОСА представила Стратегию по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) на 2021-2025 годы, основной целью которой является полное исключение смертельных случаев на производстве за счет внедрения лучших практик управления и современных технологий. Программа в области устойчивого развития, утвержденная компанией в июне 2021 года, также содержит ключевые задачи по вопросам ОТиПБ до 2025 года, среди которых достижение нулевого травматизма и ежегодное снижение показателя LTIFR на 10%. Справка: АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) и соответствует самым высоким стандартам корпоративной социальной ответственности (corporate social responsibility, CSR). Компания ежегодно реализует более 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% процентов выручки ежегодно в рамках своей глобальной программы «Алмазы помогают» (Diamonds that Care). В 2020 году социальные и экологические инвестиции АЛРОСА превысили $216 млн (около 16 млрд рублей), что сопоставимо с вложениями в техническое перевооружение, добывающие мощности и инфраструктуру на уровне 20-25 млрд рублей в год.