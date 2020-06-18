АЛРОСА успешно завершила сбор заявок

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявляет о завершении сбора заявок в рамках размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долл. США сроком на 7 лет. Ставка купона установлена в размере 3,1% годовых.

Сбор заявок состоялся 17 июня, спрос на облигации более чем в 3 раза превысил объем предложения. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 33% выпуска, 25% – из Великобритании и 20% – из России. Инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США.

Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% — на страховые компании и 4% — на хедж-фонды. Облигациям были присвоены рейтинги инвестиционного уровня тремя рейтинговыми агентствами: Moody’s – Baa2, Fitch – BBB- и S&P – BBB-. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк.

«Благодаря устойчивому спросу со стороны российских и международных инвесторов, по итогам двухэтапного пересмотра ценового диапазона с изначального уровня в 3,375-3,5% финальная доходность составила 3,1% годовых при более чем двукратной переподписке. Установленный купон на сегодняшний день является самым низким среди выпусков российских эмитентов горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди 7-летних размещений глобальных эмитентов сектора с 2013 года. Более того, данная ставка является самой низкой среди корпоративных заемщиков в регионе CEEMEA (прим. – Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) с аналогичными параметрами с 2016 года. Успешность данной сделки отражает признание инвестиционным сообществом высокого кредитного качества компании и взвешенной финансовой политики, ее лидерских позиций на глобальном рынке алмазной продукции, а также высокий уровень корпоративного управления и открытости компании», – прокомментировал генеральный директор – председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. Единственной задолженностью к погашению в 2020 году АЛРОСА является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в ноябре 2010 г., в сумме 494 млн долл. США.

**

Ценные бумаги, к которым относится настоящее сообщение, не были и не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах в пользу, за счет либо в интересах находящихся под юрисдикцией США лиц (в соответствии с определением данного понятия в Правиле S согласно Закону о ценных бумагах), за исключением предложения или продажи на основании регистрации либо освобождения от соблюдения требований к регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах. Публичное размещение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки осуществляться не будет.

Настоящее сообщение не является предложением или приглашением либо частью предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также подстрекательством к предложению осуществить покупку или подписку в отношении любых ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки или какой-либо иной юрисдикции, и ни настоящее сообщение (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием или официальным подтверждением и не действуют в качестве побуждения для заключения договоров, принятия на себя обязательств либо принятия инвестиционных решений. Возможности распространения настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях могут быть ограничены нормами законодательства, и лица, в распоряжение которых попадут документы или иные сведения, указанные в настоящем сообщении, обязаны выяснить соблюдать любые подобные ограничения. Несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции.

Получателям настоящего сообщения, имеющим намерения приобретать ценные бумаги в будущем, напоминаем, что подобные приобретение или подписка должны осуществляться исключительно на основании информации, которая содержится в окончательной версии проспекта эмиссии, опубликованной в связи с соответствующими ценными бумагами. Настоящее сообщение не размещает и не одобряет какое-либо уполномоченное лицо для целей статьи 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» (Financial Services and Markets Act) 2000 года (далее в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции – «Закон FSMA»). Настоящее сообщение не распространяется среди (а также не подлежит передаче в адрес) неограниченного круга лиц в Соединенном Королевстве либо лиц на территории Соединенного Королевств, за исключением обстоятельств, на которые не распространяется действие положений пункта Section 21(1) Закона FSMA. Настоящее сообщение предназначено исключительно для лиц, (i) которые находятся за пределами Соединенного Королевства; или (ii) которые обладают профессиональным опытом в касающихся инвестиций вопросах, на которых распространяется действие Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе) принятого на основании пункта 19(5), Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»); или (iii) являющихся лицами, на которых распространяется действие положений пунктов 49(2)(a)-(d) («компании с крупным собственным капиталом, объединения без образования юридического лица и т.д.») Приказа; или (iv) для которых настоящее сообщение может быть на иных основаниях предназначено без нарушения положений статьи 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (все подобные лица вместе далее именуются «Соответствующими лицами»). Настоящее сообщение не должно использоваться в качестве руководства либо основания никакими лицами, которые не являются Соответствующими лицами. Любые инвестиции или виды инвестиционной деятельности, речь о которых идет в настоящем сообщении, доступны исключительно для Соответствующих лиц и будут осуществляться исключительно с Соответствующими лицами. Настоящее сообщение не предназначено для распространения среди частных клиентов и не подлежит передаче частным клиентам.

Настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация не представляют собой предложение либо приглашение делать предложения относительно продажи, обмена или передачи иным образом ценных бумаг на территории Российской Федерации в пользу либо в интересах физических или юридических лиц под юрисдикцией Российской Федерации, а также не являются рекламой или предложением ценных бумаг в Российской Федерации в рамках значения, предусмотренного российским законодательством о ценных бумагах. Информация, содержащая в настоящем сообщении, не предназначена для каких-либо находящихся на территории Российской Федерации лиц, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в рамках значения, предусмотренного положениями пункта 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции) (далее – «Российские квалифицированные инвесторы»), и не подлежат распространению или обращению в России либо предоставлению лицам, которые нее являются Российскими квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда подобным лицам разрешено иметь доступ к подобной информации в соответствии с нормами российского законодательства. Ценные бумаги, речь о которых идет в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (в каждом случае –в соответствии с определением данных понятий нормами российского законодательства), за исключением случаев, когда это разрешено нормами российского законодательства.

В государствах-членах на территории Европейского экономического пространства настоящее сообщение предназначено исключительно для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в рамках значения пункта 2(1)(e) Директивы 2003/71/ec (далее – «Директива о проспектах эмиссии» и «Квалифицированные инвесторы»). Настоящее сообщение представляет собой рекламу для целей применимых мер по реализации Директивы о проспектах эмиссии. Проспект эмиссии, подготовленный в соответствии с Директивы о проспектах эмиссии, будет опубликован, а после публикации может быть получен у доверительного управляющего.

Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг либо владения ценными бумагами, и его значение может быть пересмотрено, временно приостановлено или отменено присвоившим его рейтинговым агентством. Аналогичные рейтинги для разных типов эмитентов и разных типов ценных бумаг могут не означать одно и то же. Значение каждого рейтинга подлежит анализу отдельно от любых других рейтинговых значений.