АЛРОСА успешно завершила программу зарыбления водоемов Якутии

10 сентября экологи АЛРОСА провели завершающий в 2022 году этап зарыбления водоемов Якутии.

Специалисты АЛРОСА и работники Чернышевского рыбзавода провели пятый этап восполнения рыбных запасов и сохранения биоразнообразия, завершив мероприятия по зарыблению в 2022 году рек Якутии.

Специалисты Экологического центра АЛРОСА и Чернышевского рыбоводного завода совместно осуществили выпуск 15 тысяч мальков сибирского осетра, которых искусственно воспроизвели из икры на рыбзаводе.

В зарыблении Вилюя молодью участвовали почетные гости: министра экологии Якутии Евгений Перфильев, зам. министра экологии Якутии Яков Заровняев, зам. главы Сунтарского улуса Борис Васильев, заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский, врио. руководителя Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства Вячеслав Толстоухов.

Мероприятие по зарыблению р. Вилюй мальками осетра проходило в Сунтарском улусе в районе косы Соколиной. Данный этап проводился для увеличения популяции сибирского осетра в рамках Комплексной программы охраны окружающей среды и экологической безопасности АЛРОСА.

Всего за 2022 год специалисты АЛРОСА при содействии рыбоводного завода п. Чернышевского выпустили 3000 мальков сига, 400 000 личинок чира, 1,37 млн личинок пеляди, 1 млн личинок ряпушки в Вилюйское водохранилище, реки Малая Ботуобия, Вилюй и Лену. Зарыбление проводилось планомерно. Первый этап прошел 6 июня в г. Ленске, второй – 24 июня в п. Чернышевском, третий – 27 июня в п. Светлый, четвертый — 20 и 21 июля в селе Крестях.

В 2022 году на мероприятия по зарыблению рек и развитию рыбной отрасли в республике АЛРОСА выделила 17,5 млн руб. «Сохранение и восполнение водных биоресурсов — неотъемлемая часть природоохранных мероприятий компании. План на текущий год по зарыблению рек мы выполнили успешно. Хочется поблагодарить сотрудников рыбзавода, с которыми мы и дальше будем плодотворно сотрудничать в этом направлении», — прокомментировала начальник отдела охраны природных территорий и работы с КМНС Алёна Дьяконова.

Напомним, более 70 лет назад именно в районе косы Соколиной был найден первый алмаз Якутии. Так, коса Соколиная вошла в историю мировой алмазодобычи.